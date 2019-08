Queerkunst, (k)analtur og regnbuemiddag: Her er 10 ting, du bør tjekke ud til Pride Week 2019

På 23. år afholdes Pride Week i København denne uge. Se her, hvor du kan få et skud regnbuefarve.

Er du i regnbuehumør, og har du en forkærlighed for kultur, så er det i denne uges Pride Week, du kan fodre din intellektuelle interesse.

I anledning af festivalen, som bliver skudt i gang tirsdag 13. august, har flere museer dedikeret udstillinger til den frie seksualitet og de store hjerter. Hvis du er interesseret i at tilegne dig ny viden, bliver LGBTQ+ vendt og drejet i en række oplæg, aktiviteter og foredrag byen over.

Foto: Stine Tidsvilde Masser af trutmund, glitter og glade dage under Pride Week

Her får du en guide til nogle af de mest interessante aktiviteter i løbet af ugen.

Tirsdag:

I samarbejde med den normandiske galleri- og udstillingsplatform Slowroom Contemporary inviterer Stefanskirken til udstillingen ’Under the Anti Lies the Body’ i kroppens tegn. Skal du med til ferniseringen (klokken 14-18), kan du med et glas dansk rosévin i hånden opleve udstillingen om kroppen og dens mange aspekter. Forskellige queer-kunstnere er inviteret til at være en del af udstillingen, som hylder kroppen og dens forskelligheder. Hvis ikke du har mulighed for at deltage i ferniseringen, så frygt ej – udstillingen har nemlig åbent hele Pride Week.

Tirsdag sparker Copenhagen Pride også gang i deres programrække med oplæg, debatter om menneskerettigheder, som finder sted rundt omkring i byen. Tirsdag byder bl.a. på oplæg om seksuel skam blandt homoseksuelle mænd, ensomhed, analsex og etniske minoriteter. Det fulde program finder du her.

Er du blevet sulten efter dagens begivenheder, så tag til ’regnbuelangbordsmiddag’ (klokken 19-22) på Onkel Dannys Plads, hvor Sabaah, Onkel Dannys Plads og Hverdagen inviterer. Selv om menuen står på vegetarmad, kan du sikkert finde en stor bøf eller en laber larve at sætte tænderne i. Der er under middagen fokus på, at alle er og skal føle sig velkomne, så spread the joy, og spis med til langbord. Du kan finde eventet på Facebook her.

Under the Anti Lies the Body. Stefanskirken tirsdag 13. til søndag 18. august, gratis adgang.

Åbning af menneskerettighedsprogrammet. Klokken 13.30-13.45, gratis adgang.

Rengbuelangbordsmiddag. Onkel Dannys Plads 1-9, 1711 København, klokken 19-22, 90 kr. pr. person

Onsdag:

Har du ikke fået kunst nok, så tag et kig forbi Copenhagen Contemporary onsdag. Her finder du udstillingen ’Diversity is Reality’ af den amerikanske filmskaber og performancekunstner Wu Tsang, bestående af to film skabt med ti års mellemrum, ’A Space Of Love’ (2018) og ’Shape of a Right Statement’ (2008). Kunstneren bruger performance, farver og fiktive fortællinger til at udforske traumer og alternative former for udtryk og kommunikation. Udstillingen er åben helt til november.

Stillbillede fra Wu Tsangs udstilling 'Diversity is Reality', som med masser af farver passer perfekt til regnbueflaget

Hvis du har en time eller to tilovers i løbet af onsdagen, så byder dagens menneskerettighedsprogram på bl.a. oplæg om ældre LGBTI+ personer, og hvilken rolle uddannelsesinstitutioner, de sundhedsfaglige, regionerne, kommunerne og politikerne har for at sikre LGBTI+venlig ældrepleje. Du finder ligeledes oplæg om det homoseksuelle miljø i sport og på tv samt workshop om sexnydelse.

Trænger du til et afbræk fra viden og kultur, kan du tage på cANAL tours, hvor du kommer på den ultimative rundvisning i København i båd (klokken 17-18). Dagens guides er en gruppe drags, som sørger for, at du er godt underholdt hele turen rundt.

Diversity is Reality. Copenhagen Contemporary, udstillingen lukker 10. november, 90 kr. pr. person

cANAL tours. Ved Stranden 26, Kajplads 5 (Højbro Plads), 1061 København, klokken 17-18, 110 kr. pr. person

Torsdag:

Torsdagens menneskerettighedsprogram byder på oplæg om usynlig diskrimination på arbejdspladsen, juridisk kønsskifte samt en politisk sundhedsdebat, og der er rig mulighed for at blive klogere på den verden, vi befinder os i i dag.

I aftentimerne kan du tage til Glyptoteket, hvor aftenen byder på både performance, samtale og ’queer tours’ i museets samling. Med performancekollektivet Disturbing Business, filosof Denis Maksimov, professor i visuel kultur og performance design Michael Haldrup og danser Linh Le kan du få dig en forhåbentlig spændende, udfordrende og lærerig oplevelse.