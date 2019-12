Savner du også Kisser? Tag i radiobiograf og hør Den Korte Radioavis hele december

Automatisk oplæsning Beta

LYT!

Savner du også Kisser? Godt nyt. Den Korte Radioavis vil blive afspillet i døgndrift henover jul og nytår på Charlottenborg Kunsthal. »Hvorfor I alverden man er interesseret i at høre mig læse gamle nyheder op, går over min forstand. Men det lyder grangiveligt som en endnu en idiotisk idé Michael Thouber har fået til Charlottenborg – han er jo så optaget af at få kvinder udstillet, men der har måske ikke været nogen af særlig kvalitet i kunstverdenen, så han har måtte bevæge sig over til journalistikken i stedet. Her er vi mange stærke kvinder«, udtaler Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm i forbindelse med åbningen af en radiobiograf i Kunsthal Charlottenborg, hvor samtlige af Den Korte Radioavis udsendelser vil blive afspillet – både indendørs og udendørs. Der er introduktion ved Kirsten Birgit og Rasmus Bruun i morgen, tirsdag, kl. 17.

Tirsdag d. 3. dec, kl. 17, Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K

FEST!

På Curfew Cocktail Bar holder de 1930’er-fest på torsdag. Det var netop 5. december for 86 år siden, at præsident Franklin D. Roosevelt ophævede alkoholforbuddet i USA. Og det kalder på en fest - med masser af alkohol selvfølgelig. Derfor kan du købe 1930-inspirerede drinks, såsom persimmon whiskey sour og persimmon Old-fashioned, som du kan sippe, mens du hører jazz spillet live af Rasmus Iversen. Hvis noget kalder på en fest, så må det da være denne mærkedag.

Torsdag d. 5. dec. kl. 21, Curfew Cocktail Bar, Stenosgade 1, 1616 København K

KLIP!

Nu skal vi ikke glemme, at det er december. Der skal klippe-klistres i glimmerpapir. Og det må gerne have en kant. I bogcaféen Det Lilla Rum er der feministisk julestue, hvor du kan komme og klippe, brodere, strikke, lave perleplader eller hylde julen på den vis, som du finder bedst. Kunstneren Mette Uldal kommer forbi og inspirerer til flot julepynt. Så få dine feministiske holdninger helt frem på frontallappen, find din bedste broderenål frem, og producér årets julepynt. Det er på tide.

Lørdag d. 7. dec. kl. 12-17, Det Lilla Rum, Skotterupgade 16, 2200 Nørrebro