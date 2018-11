Ibyens madklumme: Store (og dyre) måltider skal onduleres på 2,5 timer - men er det egentlig et problem?

Jeg må lægge øren til mangen en rædselshistorie fra spisende på den ellers så berømmede københavnske restaurantscene. En scene, jeg jo ellers altid roser til skyerne.

Det, folk traditionelt har brokket sig mest over, er sløv service med en rædselsfuld attitude. Jeg oplever den aldrig selv, indrømmet, men jeg er ikke i tvivl om, at det stadig kan være et problem derude, så snart vi kommer under michelinlaget. Og så gider jeg ikke skrive mere om mine kridhvide og rasende ligegyldige privilegier.

For en anden ting har sneget sig ind som brokkepunkt nummer et blandt det spisende godtfolk: Nemlig borde med tidsbegrænsning. Altså det faktum at du som spisende før kl. 20 kun har bordet i x antal timer/minutter, før restauranten gerne vil bede om at få det tilbage, så nogle andre kan nyde godt af køkkenets evner.

Pikeret far

Jeg blev mindet om det forleden, da min ven fortalte mig, at hans far fra det jyske var blevet temmelig pikeret over at måtte rømme sit bord på en af byens absolut bedste og mest populære steder efter blot to timer og et kvarters samvær med sønnike.

Jeg tjekkede den lige med min egen far over en frokost dagen efter. Han var helt på linje med vennens far. »Hvis han skulle betale 3.000 for en middag, så ville han fandeme også selv bestemme, hvornår han rejste sig fra bordet«-linjen. Godt ord igen.

Der er med andre ord nye regler i byen, og de regler gør op med illusionen om, at det er gæstens humør, der afgør, hvornår aftenen slutter.

Der er med andre ord nye regler i byen, og de regler gør op med illusionen om, at det er gæstens humør, der afgør, hvornår aftenen slutter

Der blev da også løftet mere end et enkelt øjenbryn, da dansk gastronomis absolutte flagskib, Noma, proklamerede, at de ved åbningen af version 2.0 for et års tid siden ville køre med det, der hedder dobbelt sitting/seating, table turning – kært barn har mange navne, og vi taler stadig om tidsbegrænset booking.

Og når folk jetter ind fra hele verden for at bruge minimum 3.500 kr. per snudetip, kan jeg egentligt godt forstå, at nogle bliver lidt overraskede over at få at vide, at deres bord ikke helt er deres alligevel. Der kommer lige nogle kl. 21 fra Hong Kong, der skal bruge det.

Mikroportræt Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »43 og tekstforfatter« Har du et godt tip til, hvordan man får det bedste ud af et tidsbegrænset måltid? »På michelinrestauranterne og deres lige. Uden tvivl«. Har du haft en dårlig oplevelse med en dobbelt seating? »Nej, for jeg bestiller altid bord til kl. sent«. Hvad er et passende tidsrum for et måltid? »Jeg er ikke til de der fem-seks timers seancer. Jeg kan godt lide det kort og præcist. Så 2,5 timer synes jeg er meget passende for et stort måltid«. Har du eksempler på, at dobbelte seatings har resulteret i pinlige situationer? »Et utal. Et nyligt eksempel er fra en restaurant, hvor man måtte hælde så meget ventechampagne på et selskab, der allerede var godt fulde ved for tidlig ankomst til restauranten, at de nærmest måtte hjælpes ned til bordet, da det endelig blev ledigt. En af gæsterne blev ved med at falde ned ad stolen«. Vis mere

Svedige håndflader på Relæ

Om aftenen, efter at have diskuteret med min far til frokost, magede det sig således, at jeg skulle spise på Relæ på Nørrebro. Christian Puglisis fremragende restaurant i Jægersborggade, hvor jeg ikke havde været meget længe. Vi skulle spise tidligt, for det var det, der kunne lade sig gøre for os den aften, og derfor blev vi også ramt af spærretiden. 2,5 time, fik vi ved reservationen at vide.

Jeg må indrømme, at jeg fik lidt svedige håndflader ved tanken. Kunne vi virkeligt nå det store udtræk, som vi havde sat næsen op efter, på så relativt kort tid?

Jeg spurgte tjeneren med det samme, og han kunne berolige mig med, at det var de sådan set vant til at deale med.

Og det holdt naturligvis stik. For nøjagtigt som på Noma, hvor jeg også spiste en fuld middag på 2,5 time for nylig, glemmer man alt om tid og sted på Relæ, og på intet tidspunkt tænkte jeg over, hvor lang tid der var igen, og om vi kunne nå det.