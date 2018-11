Mikroportræt:

Johan Varning Bendtsen

Alder og beskæftigelse?

»28 og freelancejournalist«

Kan du slet ikke se fascinationen i et skateboard eller løbehjul, der kører på el?

»Sagtens, ligesom jeg udmærket forstår fascinationen af svampetrip og mongolsk strubesang. Men det mener jegbare heller ikke, at folk nødvendigvis bør praktisere ude blandt andre mennesker«.

Har du prøvet at køre på et?

»Nej«.

Hvad med en elcykel?

»Aldrig«.

Har du ingen indre fartdjævel?

»Næ, men jeg nyder meget at køre på skateboard. Uden mekanisk hjælp og fjernbetjening!«

Kører du aldrig selv hasarderet?

»Jo! Men når jeg eksempelvis er (for) beruset på cykel, forsøger jeg altid at holde et moderat tempo, hvor mine medtrafikanter vil kunne nå at reagere på eventuelle pludselige udsving«.

