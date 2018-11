Ibyens madklummeskribent i opråb: Det er din forbandende pligt at melde afbud, når du ikke kan komme

Men de færreste restauranter tør det. De er bange for at skræmme kunderne over til den italienske restaurant på den anden side af gaden. Og så hård som konkurrencen er her i byen, forstår man det jo godt.

Så kære Tom: Det er muligt, at du blev lovligt forhindret. For fanden, der kunne jo være sket noget alvorligt med dig og Hannah! Men statistikken taler ikke for, at noget sådan er tilfældet. Den taler for, at du bare blev væk.

Jeg tror ikke på, at den teknologi, der gør vores hverdag nemmere, nødvendigvis gør os til dårligere mennesker. Men jeg tror, at den leverer en magelig kattelem. Og det er din forbandede pligt, Tom, at sørge for at holde den kattelem lukket, opføre dig ordentligt og pænt melde afbud, når du ikke kan komme.