En vigtig del af julen på Strøget er pist væk

Hele miseren begyndte, da min kone ringede og ærgerlig i tonen fortalte, at vores spiselige kastanjer, samlet op med møje og besvær i haven på Møn, var mugne. Og vi havde ellers planlagt at spise ristede kastanjer foran fjernsynet til et afsnit af ’The Crown’ efter aftensmaden.

Jeg fik i opdrag at købe de fineste, jeg kunne finde, og da jeg bor midt i København, mente jeg ikke, at det kunne blive det store problem. Det fik jeg dog ikke ret i, for de fleste steder havde de ingen, og i Torvehallerne og Magasin var de ærlig talt ikke for pæne. Matte og med lidt mug hist og her. Ikke noget at komme hjem med.