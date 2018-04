Mød Store Edie og Lille Edie: To overklassekvinder i lort til halsen

Tidligere på formiddagen satte forhandlere fra stat, region, kommune og fagbevægelse sig til forhandlingsbordet for at komme nærmere en løsning på de tre store knaster, nemlig lærernes arbejdstid, lønstigning og betalt frokostpause.

I forhold til spisepausen er forhandlerne for de kommunalt og regionalt ansatte mødt op med et nyt bud på, hvordan den kan sikres. Sådan lyder meldingen fra Dennis Kristensen, der er chefforhandler for de kommunerne.

»Vi mener at have fundet en formulering hos KL selv fra tidligere, som slår fast, at spisepausen er en rettighed. Vi kommer i til at diskutere med KL, om det kunne være et afsæt«, siger han til Ritzau.

»Så ville vi ifølge LO's jurister have sikret spisepausen på det kommunale og regionale område. Det statslige område er lidt anderledes, så det skal vi ikke blande os i« siger Dennis Kristensen, som ikke kan komme det nærmere af hensyn til sin tavshedspligt.