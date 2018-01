Offer for hævnporno: Sigtelserne for deling af sexkrænkede video et skridt i den rigtige retning Da Sofie Slangerup henvendte sig til politiet, havde de travlt med andre sager. Nu har politiet sigtet 1.005 unge for deling af sexkrænkende video, og den unge kvinde ser det som fremskridt.

Kalenderen viser, at det er et godt stykke tid siden. Men i Sofie Slangerups hoved vil det aldrig være lang tid siden, det var hendes tur til at stå for skud. Hun var målskive for det, de digitale, sociale mediers muligheder blandt andet har bragt med sig: digitale sexkrænkelser. Det, som politiet nu sigter 1.005 unge for landet over.

Under en bytur havde Sofie Slangerup haft sex med en god ven, der - uden hun vidste det - filmede akten med sin telefon. Vennen afspillede siden sekvensen for en stor flok på deres gymnasium og sendte filmen rundt i en gruppechat på Facebook blandt deres fælles bekendte.

SIGTELSERNE Der er fundet 1.005 sager under efterforskningen af to videoklip og et foto, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder. Det viser sig, at delingen af billederne især er sket i hovedstadsregionen. Nordjyllands Politi: 55 sager

55 sager Østjyllands Politi: 77 sager

77 sager Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager

62 sager Sydøstjyllands Politi: 50 sager

50 sager Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager

35 sager Fyns Politi: 34 sager

34 sager Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager

47 sager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager

20 sager Nordsjællands Politi: 286 sager

286 sager Københavns Vestegns Politi: 151 sager

151 sager Københavns Politi: 183 sager

183 sager Grønlands Politi: 1 sag

1 sag Udrejst af Danmark: 4 personer De sigtes alle for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om spredning af børneporno. Vis mere

Straffeloven Paragraf 264a: Det kan straffes med bøde og fængsel indtil 6 måneder, hvis man uberettiget fotograferer eller filmer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Paragraf 264d: Det kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, hvis man uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Paragraf 235: Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Vis mere

Sofie Slangerup efterlyste dengang en modtendens - at flere sagde, 'det er ikke okay, det der'. I dag er hun ikke i tvivl om, at politiets opsigtsvækkende store antal sigtelser betyder meget i kampen mod digitale sexkrænkelser. Den unge kvinde har hele vejen igennem ikke følt, at der var andre, der tog kampen op.

Det er klart positivt i mine øjne, at disse sigtelser kommer. Det er noget, der får mig som offer for hævnpornotil at føle mig taget mere seriøst, end jeg nogensinde før har oplevet Sofie Slangerup

»Det er klart positivt i mine øjne, at disse sigtelser kommer. Det er noget, der får mig som offer for hævnpornotil at føle mig taget mere seriøst, end jeg nogensinde før har oplevet«, siger hun og uddyber:

»Det betyder sindssygt meget. Det tror jeg virkelig, det gør. Jeg har følt mig meget alene i min egen kamp. Og da jeg tog den, følte jeg, at det også var en kamp mod politiets manglende ressourcer på området. Så det, at politiet nu går ind og viser engagement i kampen, det gør helt sikkert noget. Så er der pludselig flere på den rigtige side, hvis du spørger mig«.

»Okay. Mit liv er slut«

For Sofie Slangerup var det en surrealistisk oplevelse. Hun havde godt hørt om hævnporno og vidste, at det skete for nogen. Men hun havde aldrig forestillet sig, at det skulle ske for hende selv.

»I første omgang var jeg slet ikke klar over, at der overhovedet blev optaget noget. Da jeg finder ud af, at der er blevet filmet en sexvideo, går jeg i chok, for det var min bedste ven på det tidspunkt. Og da det så går op for mig, at den faktisk er blevet vist til ret mange, og at det faktisk er en kendt ting i min omgangskreds - der var jeg ved at falde fuldstændig bagover«.

»Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle stille op med mig selv. Jeg tror, at jeg havde det sådan lidt - 'Okay. Mit liv er slut, jeg kan ligeså godt lægge mig under en sten og aldrig møde andre mennesker igen'. Og det er en forfærdelig følelse«.

Jeg tror, at jeg havde det sådan lidt - 'Okay. Mit liv er slut, jeg kan ligeså godt lægge mig under en sten og aldrig møde andre mennesker igen'. Og det er en forfærdelig følelse Sofie Slangerup

Med hjælp fra aktivisten Emma Holten fik Sofie Slangerup kontakt til en advokat, der med det samme fastslog, at hun kunne sagsøge drengen for ulovlige optagelser og deling, og at man kunne søge økonomisk dækning ad forskellige veje, så det ikke ville komme til at koste den dengang 18-årige pige noget at føre sagen.

1.005 sigtelser betyder ikke, at problemet er ude af verden

Men inden sagen nåede til retten, indvilligede drengen og hans advokat dog i at indgå et forlig på 100.000 kroner. Det var en lang kamp, hvor Sofie Slangerup kun havde sin advokat.

Og det er uoverskueligt at skulle kæmpe alene, fortæller hun i dag til Politiken.