Kongehuset: Prins Henrik tilbringer sin sidste tid på Fredensborg

Fra oktober eller november måned vil det være muligt at se skovene ved Gisselfeld Kloster fra oven.

I hvert fald, hvis alt går efter planen.

Virksomheden Camp Adventure, der holder til i skovene omkring klosteret, der ligger ved Haslev, skriver i en pressemeddelelse, at projektet nu er finansieret, og at der er indgået aftale med entreprenørvirksomheden LEVI, som skal stå for at bygge tårnet.

»Udsigtstårnet har potentiale til at blive et ikon på Sydsjælland. Det er et ambitiøst projekt, som forhåbentlig kan være med til at skabe vækst i turismen i hele regionen«, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i pressemeddelelsen.