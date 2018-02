Udlændingestyrelsen indfører hastebehandling af familiesammenføring Det tager i snit næsten et år at få afgjort sager om familiesammenføring, hvilket er en uacceptabel byrde for udenlandske familier, hvor den ene part bliver dansk statsborger. Udlændingestyrelsen retter nu op.

FOR ABONNENTER Når udenlandske arbejdstagere fra tredjelande opnår dansk statsborgerskab, mister deres ægtefæller retten til at arbejde og uddanne sig. De risikerer at blive bortvist fra Danmark og skal søge om familiesammenføring, hvilket i dag tager 330 dage i snit at træffe afgørelse om. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind