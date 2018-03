Lokaludvalgene i København er magtløse og indflydelsesrige I disse uger er der valg til de københavnske lokaludvalg. Deres arbejde er måske ikke så kendt, men det er vigtigt for borgernes demokratiopfattelse, mener en ekspert.

Proceduren for at blive valgt? Den er megabureaukratisk«. Mogens Petersen griner. I fire år har han været formand for Nørrebro Lokaludvalg, og han er netop blevet genvalgt til udvalget. På onsdag afholdes det sidste af i alt 12 valg til de københavnske lokaludvalg.

»Lokaludvalg«, skal der nok være en og anden københavner, der tænker, »... er der noget, jeg har overset?«.

For oven på sidste efterårs mediemæssige festfyrværkeri af en kommunal valgkamp kan man roligt sige, at valgene til lokaludvalgene går noget mere stille for sig. Hvilket, som Mogens Petersen antyder, givetvis har en del at gøre med den måde, medlemmerne bliver valgt på. Det vender vi tilbage til.

Lokaludvalgenes historie går tilbage til 2005, da Københavns Borgerrepræsentation besluttede, at der skulle nedsættes 12 lokaludvalg i hovedstadens 10 bydele – Christianshavn, der er en del af Indre By, har sit eget udvalg, og det samme har Kgs. Enghave, som ellers er en del af Vesterbro.

Hovedformålet med udvalgene er »at skabe bedre sammenhæng mellem kommunens overordnede og lokale indsatser«, som der står i kommissoriet for udvalgene.

»Lokaludvalgene er nødvendige for politikerne på rådhuset, for de fanger altså ikke, hvad der sker ude i bydelene«, siger Mogens Petersen. Han har været med fra begyndelsen, som for udvalget på Nørrebros vedkommende var i 2008. Først som næstformand, siden som menigt medlem og i den seneste periode altså som formand.

»Vi var det sidste lokaludvalg, der blev oprettet, og det var helt bevidst, tror jeg. Man skulle lige have lukket Ungdomshuset, før man ville have et lokaludvalg på Nørrebro, som kunne have alle mulige holdninger til lukningen«, siger Mogens Petersen.

En af lokaludvalgenes hovedopgaver er at uddele de såkaldte puljemidler, omkring 40 millioner kroner, som gives til projekter og aktiviteter i bydelene. Det kan være alt fra støtte til de lokale medborgerhuse og biblioteker til festivaler og arrangementer i lokale foreninger, folkemøder og shawarma-mesterskaber, som i nogle år har været et slagnummer for Nørrebro Lokaludvalg. Det er også lokaludvalgenes opgave at støtte det lokale miljøarbejde. Desuden har lokaludvalgene ret til at blive hørt i lokalplansager og andre sager af betydning for bydelen, og hvert fjerde år udarbejder udvalget en bydelsplan, som er en ønskeliste for bydelens udvikling til politikerne på rådhuset.

»Det er bøvlet«

»På Nørrebro bruger vi lokaludvalget til at kvalificere diskussionerne om de ting, som vedrører Nørrebros befolkning. Inden for de seneste år har det blandt andet drejet som om emner som julebelysning, bandekrig og nu regeringens ghettopakke«, siger Mogens Petersen.

Sådan vælges Lokaludvalgene

Og så tilbage til, hvordan de 23 medlemmer af et lokaludvalg bliver valgt.

For 14 af medlemmernes vedkommende sker det efter en repræsentantskabsmodel, som man kender det fra blandt andet fagforeninger. Det er de lokale foreninger og sammenslutninger i bydelen, som opstiller de enkelte kandidater, og hvis man ønsker at deltage i afstemningen, sker det også gennem foreningerne, som sender repræsentanter med stemmeret til et valgmøde, der for Nørrebros vedkommende foregik 21. februar. Det er den model, som Mogens Petersen kalder »bureaukratisk«:

»Det er bøvlet, og jeg kender mange, som hverken orker at stille op eller at stemme«, siger han.

Men repræsentantskabsmodellen har også sine fordele.

»At det er foreningerne, der opstiller kandidaterne, sikrer, at de, der stiller op, trods alt har en eller anden form for baggrund i, hvad der sker i bydelen«, siger han.

De sidste ni medlemmer af et lokaludvalg udpeges af de partier, som er repræsenteret i Borgerrepræsentationen – et medlem fra hvert parti, uanset partistørrelse. Og i de første år efter indførelsen af lokaludvalgene kunne nogle af de politisk udpegede medlemmers interesse for arbejdet ligge på et meget lille sted, mener Mogens Petersen:

»De var bedøvende ligeglade med os, og for unge ambitiøse politikere blev det regnet for en blindgyde at blive udpeget til et lokaludvalg. Det var simpelthen no go. Mange af politikerne, især de borgerlige, kom slet ikke til møderne«.

Men det er de seneste år blevet bedre, siger han:

»Der er ved at ske nogle ændringer. Selv nogle af de partier, som fra begyndelsen var imod lokaludvalgene, har ændret holdning. Det er gået op for dem, at det måske ikke er så dumt, det, der foregår i udvalgene, og at det i hvert fald ikke kan betale sig at sidde med armene over kors«.

Ingen formel magt

Mogens Petersens kollega i Vesterbro Lokaludvalg, Thomas Egholm, er enig i, at der er sket et stemningsskifte hos de politiske partier.