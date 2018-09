Regeringen ville gøre op med »kreative krumspring«: Men kvotekonger kan udnytte smuthul i ny aftale Storfiskere kan omgå politikernes intention om at sprede fiskeriet på flere hænder ved at leje gamle kvoter tilbage, advarer forskere og organisationer.

Efter flere års monopollignende tilstande i dansk fiskeri skulle det være slut med de såkaldte kvotekongers dominans på de danske have. En bred politisk aftale fra november skulle med regeringens egne ord gøre op med storfiskernes »kreative krumspring og smuthuller«.

Men efter at den konkrete lovtekst er blevet lagt frem og sendt i høring, advarer flere eksperter og organisationer nu mod, at landets største fiskere fortsat vil kunne omgå lovens intention ved hjælp af nye kreative øvelser.

»Aftalen reducerer ikke kvotekongernes kongerige væsentligt«, siger professor Niels Vestergaard, der er leder af Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet.

Med disse regler kan en fisker stadig fiske mere, end hvad der er hensigten Søren Jacobsen, der er formand for de mindre fiskere i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

Den politiske aftale forsøger på flere måder at adressere koncentrationen af fiskekvoter på få hænder, som Rigsrevisionen har kritiseret i skarpe vendinger. Der indføres strammere regler for ejerskab af kvoter, styrket kontrol og skærpede sanktioner, men flere eksperter på området peger særligt på ét svagt punkt i de nye regler: Storfiskerne kan blot leje en stor del af de kvoter, som de kan blive tvunget til at sælge.

»En fisker kan stadig leje kvoter år efter år, fordi leje af kvoter ikke er en del af kvotekoncentrationsloftet. Det modvirker lovens intention om at sprede fiskeriet ud på flere hænder. Og man skal ikke undervurdere fiskernes opfindsomhed«, siger professor Niels Vestergaard.

Pointen om leje af kvoter går igen i en økonomisk konsekvensanalyse af de nye regler, som regeringen selv har bestilt på Københavns Universitet.

»Ydermere vil det være muligt for de nuværende ejere at leje de frasolgte kvoteandeles mængde tilbage og på den måde potentielt fortsætte fiskeriet«, skriver forskerne fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på KU.

Minister åbner for ændring i 2021

I den nye aftale bliver der blandt andet indført en regel om, at man maksimalt må udleje 75 procent af en kvote. Men det kommer ikke til at gøre nogen stor forskel, mener flere organisationer.

»Med disse regler kan en fisker stadig fiske mere, end hvad der er hensigten«, siger Søren Jacobsen, der er formand for de mindre fiskere i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Også Greenpeace mener, at den nye lov er fuld af smuthuller.

»Politikerne har ikke været villige til at se på lejemarkedet, og derfor vil der være mulighed for at overskride det loft, der ellers er vedtaget«, siger Sune Scheller fra Greenpeace.

Foreningen DPPO, som rummer flere af landets største fiskere, mener derimod, det er vigtigt, at fiskerne har gode muligheder for at leje kvoter.

»Jeg anerkender, at man potentielt kan leje sig op over loftet. Men lejemarkedet skaber en nødvendig smidighed på markedet, så kvoterne rent faktisk bliver udnyttet. Alternativet er at gå glip af indtægter og arbejdspladser«, siger direktør Esben Sverdrup-Jensen.

Vi skal ikke mange måneder tilbage, før fiskeripolitikerne jævnligt var i totterne på hinanden. Men efter den brede politiske aftale er ønsket om at skærpe kvotereglerne betydeligt mindre. DF’s fiskeriordfører, Ib Poulsen, vil dog ikke afvise, at ressourcestærke og kreative fiskere fortsat kan »skævvride markedet«.