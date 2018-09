Vroooom: Borgmestre er lettet over farvel til Formel 1 Vi skal benytte andledningen til at tale om, hvad det er for en eventkultur, vi gerne vil have i København, siger to borgmestre

Alternativets Kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, ånder lettet op.

»Ja, det gør jeg faktisk«, siger han.

Borgmesteren er lettet over, at Formel 1-stjernen Kevin Magnussen og resten af racer-cirkusset nu definitivt suser forbi byen og ikke gennem gaderne.

Ideen om at lægge et Formel 1-løb i København har delt byens indbyggere frem for at samle dem, mener han, og det bør give anledning til at diskutere, hvad det er for en event-profil, som passer til byen:

»Vi bør finde ud af, hvad er det for en vision, vi har for byen med hensyn til at tiltrække store begivenheder. Både inde for idrætten og kulturen. Hvad er det for en eventstrategi, vi skal have? Som kulturborgmester vil jeg gerne arbejde for, at vi bliver mere skarpe på, hvad der understøtter Københavnerne og byen«.

Hvad er nøgleordene?



»En grøn profil. Plastik-frie og CO 2 -neutrale events. Der skal være en folkelighed i det, som engagerer hele byen og ikke kun få dele af den. Når vi laver EM i svømning, skal vi engagere byens svømmeklubber og skabe events ude i de lokale bysamfund. Når vi skal have EM i fodbold i 2020, har vi afsat omkring 2 millioner kroner af til at finde ud af, hvordan vi engagerer lokale fodboldklubber og skaber opmærksomhed«, siger han.

Vi er glade for, at overborgmester Frank Jensen er kommet frem til, at det her simpelthen ikke er et projekt, som passer til København Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester

»Vi skal profilere København, som et attraktivt sted at placerer den slags store begivenheder, og at vi er dygtige og professionelle til at arrangere det«.

Hvordan forhindrer man events, man ikke ønsker?

»Jeg tror, man skal have nogle principper for hvordan og hvilke guidelines, der er for større begivenheder til byen. Og så skal man vurdere det fra sag til sag«.





En grøn by, som går for rest

Enhedslistens Teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, trækker også vejret lettere.



»Vi er glade for, at overborgmester Frank Jensen er kommet frem til, at det her simpelthen ikke er et projekt, som passer til København«.



Hvad har delt vandene?



»Hvis vi skal have megaevents til byen, vil vi hellere have noget, som promoverer København, som en klimavenlig, cykelby. En grøn by, som går forrest, og som vi kan være stolte af«, siger hun.

Hun nævner verdenskonferencen om intelligente trafiksystemer, som de seneste dage har fundet sted i Bella Centeret ved København.

»Det er et eksempel på, at vi i en hel uge har været med til at promovere København på grønne cykelløsninger. Det har handlet om, hvordan man kan bruge intelligente trafikløsninger til at fremme en klima og cykeldagsorden. Hvordan vi kan skabe fremkommelighed og få flere til at vælge offentlig transport frem for bilen«, forklarer hun.

Eventpenge til værested

Ifølge Ninna Hedeager Olsen vil Enhedslisten også benytte lejligheden til at diskutere, nu hvor der er sat en streg over Formel 1, den pulje på 60 millioner kroner, som er afsat til megaevents i budgettet, og som Enhedslisten ikke er med i.



»Jeg mener, at man nu kunne bruge nogle af de penge på de faciliteter her i byen, som står til at lukke. Steder som værestedet Cleanhouse, og de daghøjskoler og feriecamps, som står til at lukke, fordi man ikke har penge til det«, siger hun.

Ville Formel 1 have skadet byens brand?



»Ja, det passer ind i fortællingen om København, mener jeg, og det havde hverken politisk eller folkelig opbakning«.