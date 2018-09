Mette Frederiksen vil styrke Statsministeriet Mette Frederiksen vil sætte sig for bordenden i arbejdet med at gøre det børne- og socialpolitiske udspil til virkelighed.

Statsministeriet skal have flere folk, så ministeriet kan spille en mere central rolle i en fremtidig regerings arbejde.

Det udtaler den socialdemokratiske formand Mette Frederiksen i et interview med Politiken:

»Jeg ønsker en politisk styrkelse af Statsministeriet«.

Fra et styrket statsministerium ønsker Mette Frederiksen at sætte sig for bordenden i arbejdet med at gøre det børne- og socialpolitiske udspil til virkelighed, som hun lørdag vil lægge frem på den socialdemokratiske kongres. Udspillet omfatter en lang række tiltag. Blandt andet skal markant flere børn fra socialt belastede familier på permanent basis anbringes uden for hjemmet.

Mette Frederiksen konstaterer, at vi i Danmark har en tradition med »et meget lille statsministerium og nogle meget stærke ressortministerier«. Men Statsministeriet skal altså være stærkere.

»Vi har et statsministerium, der er for lille til at være drivende i nogle af de politiske processer, som en statsminister måtte mene, er de vigtigste. Når jeg er af den overbevisning, at børn og børns rettigheder og det at opnå nogle nye sejre er den vigtigste opgave, så må jeg også sætte mig selv i spil i forhold til det«, siger Mette Frederiksen.

Finansminister Kristian Jensen (V) ser absolut ikke noget behov for at ændre på styrkeforholdet mellem Statsministeriet og de øvrige ministerier. Jensen har arbejdet under statsministrene Anders Fogh Rasmussen (V) og Lars Løkke Rasmussen (V) og har aldrig oplevet, at de har haft besvær med at sætte præg på de politiske processer.

»Der er ikke nogen ministre, der har været i koordinationsudvalget uden at være helt klar over, at både Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen kunne drive processer meget målrettet fremad«, siger Kristian Jensen.