Tiltalt for brandstiftelse råbte 'pansersvin' efter vidne

Voldsomme vredesudbrud, et stort politiopbud og tilhørere, der blev bortvist fra retslokalet for at snakke og skabe uro, var blandt oplevelserne i et retslokale i Retten i Glostrup onsdag.

Det var dog den 23-årige mand, der står tiltalt for brandstiftelse, som skabte det største postyr.

Manden, der er far til tre, kunne ikke styre sin vrede, da en politimand onsdag over middag indtog pladsen i vidneskranken. Sammenbidt og med hovedet på skrå stirrede han længe på betjenten, inden han udbrød:

»Din fucking lortepanser! Han lyver!«

Også 'pansersvin' var blandt de ukvemsord, som betjenten måtte lægge ører til, inden den tiltalte faldt til ro.

Den 23-årige blev efter eget udsagn hidsig, fordi han mente, at betjenten ville fortælle løgne om ham i sagen, hvor han er tiltalt for at have sat ild til daginstitutionen Taastruphøj i Taastrup i slutningen af januar.

Her stod der meterhøje flammer op, omkring et døgn efter at en dreng i skolepraktik erkendte, at han havde blufærdighedskrænket flere piger i institutionen.

Anklagemyndigheden mener, at faren på grund af stor vrede over krænkelserne, fyldte en dunk med benzin og brændte institutionen ned til grunden kort før midnat 30. januar.

En tiltale, som den 23-årige nægter sig skyldig i.

Faren, som i retten var klædt i en sandfarvet skjorte, mørke jeans og med guldringe på hver ringfinger, har forklaret, at han på gerningstidspunktet var ude at køre en tur med sin ven.

Da han kom hjem omkring midnat, hørte han brandbilernes tuden i nærheden.

Politimanden fortalte derimod om voldsomme udtalelser, som den 23-årige skulle være kommet med, da han efter sin anholdelse i marts blev kørt til politigården i Albertslund.

»Han hidser sig meget op, får et vildt blik i øjnene og siger, at ham pædagogen fra institutionen skal bare dræbes. Han skal have en kniv i halsen, og så skal den bare drejes rundt«, siger betjenten.

Desuden skulle han ifølge politimanden have spurgt, hvad en person får for at sætte ild til en børnehave. Betjenten forklarede efter eget udsagn, at han ville gætte på omkring to års fængsel.

»Så sukkede han (tiltalte, red.) lettet og sagde: 'Nåå, jeg troede, at det var seks år'«, fortalte betjenten i retten.

På grund af uro og utryghed i retslokalet blev der indkaldt politi, så uniformerede betjente var til stede både i og uden for lokalet.

Sagen mod den 23-årige fortsætter torsdag, hvor blandt andet vennen fra den pågældende aften er indkaldt som vidne.

ritzau