Regionsrådsformand om massefyringer på sygehuse: »Det er klart, at det vil kunne mærkes hos patienterne«

Aftalen blev vedtaget i august. Allerede dengang varslede partierne, at der ville komme besparelser og afskedigelser. I budgettet for 2019 blev der dog samtidig råd til at afsætte flere ressourcer til blandt andet psykiatrien og de medicinske afsnit på sygehusene, der skånes for en rammebesparelse på henholdsvis 11 og 9 millioner kroner og får tilført 30 og 11 millioner kroner.

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland

Men Heino Knudsen, hvordan hænger det sammen at afskedige medarbejdere for at løse udfordringer, der - som du selv siger - skyldes, at der kommer flere og flere patienter ind på sygehusene? Kan man ikke sammenligne det med at ville fyre kokke i et travlt køkken, fordi man vil forberede sig på, at der kommer flere og flere kunder?

»Det er et glimrende spørgsmål, for det lyder jo helt ulogisk. Men vi skal operere inden for en økonomisk ramme, regeringen stiller til rådighed. Vi skal se på, hvordan kan vi gøre tingene anderledes i morgen, end vi har gjort i går. Det antal flere patienter, der kommer - der får vi jo ikke tilsvarende penge med. Det er derfor, vi desværre er i den her situation«.

Men forklar mig lige, hvorfor jeres løsning på at håndtere flere patienter består i at afskedige medarbejdere?

»Det er sådan set meget simpelt. Vi har en økonomisk ramme på samlet set 19,4 milliarder kroner i Region Sjælland, som vi skal holde os inden for. Og nu skal vi selvfølgelig se på, om der er nogle ting, vi kan gøre anderledes, billigere og smartere, så patienterne forhåbentlig bliver mindst muligt ramt. Vi vil have nedbragt antallet af vikarer, som er dyre. Og sygefraværet. Vi vil forsøge at løse flere opgaver ude ved borgerne, så de ikke altid behøver at komme ind på sygehuset. På den måde er der en række tiltag - også digitaliseringstiltag - som forhåbentlig kan afbøde nogle af konsekvenserne«, mener Heino Knudsen.

Fyres i næste måned

Allerede næste måned vil Region Sjælland uddele fyringssedlerne, der i dag er blevet sat antal på, og i dag er der indkaldt til møde med de faglige organisationer på de berørte sygehuse.

Region Sjælland varsler, at stort alle faggrupper på sygehusene bliver ramt: Både medarbejdere og ledere, sygeplejersker, læger, lægesekretærer, sosu-assistenter, administrativt personale, bioanalytikere og andre faggrupper.