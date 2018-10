Drabschef aktuel med ny bog: »Hvis jeg har brudt min tavshedspligt, må jeg stå til ansvar« Drabschef Jens Møller Jensen vil bekæmpe terrorens frygt med viden om politiets arbejde i ny erindringsbog. Men måske bryder han et navneforbud og sin tavshedspligt i forsøget, viser Politikens læsning af bogen.

Der opstod en besynderlig situation forrige år på afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi. Afdelingschef Jens Møller Jensen skrev på sin erindringsbog, mens en af hans efterforskere gennemgik en anden politileders erindringsbog for kriminelle forhold. Resultatet af det tvefoldige arbejde udkom i onsdags, da ’Opklaret – drabchefens erindringer’ røg i boghandlen, mens tidligere PET-chef Jakob Scharf for første gang vidnede i Københavns Byret.

Jens Møller Jensen vil nødig sammenlignes med Jakob Scharf, der er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i bogen ’Syv år for PET’. Den erfarne drabschef anerkender dog, at grænserne for politiets ytringsfrihed lige nu testes ved domstolene. Det kan gå ud over ham selv.

»Jeg er mellemleder i dansk politi. Scharf var chef for landets efterretningstjeneste. Proportionerne er helt forskellige. Men jeg er bevidst om, at der også kan komme en sag mod mig. Jeg håber inderligt ikke, jeg har sagt noget i min bog, jeg ikke kunne sige. Men hvis jeg har brudt min tavshedspligt, må jeg stå til ansvar som alle andre. Så er jeg ret sikker på, nogen sidder og læser den nu og vurderer, om jeg skal afhøres«, siger Jens Møller Jensen i et interview med Politiken.

I bogen beskriver drabschefen sit arbejde med nogle af landets værste kriminalsager – fra det fejlslagne bombeangreb mod Jyllands-Posten i 2010 og til ubådssagen med Peter Madsen i 2017. Jens Møller Jensens mål har ikke været at teste grænserne for sin tavshedspligt, men at bekæmpe borgernes frygt for ondskab.

»Mange ældre – folk i min aldersgruppe – går rundt og er usikre, fordi de hører om overfald, gaderøverier og drab i medierne. Men ofte hører de ikke om politiets efterforskning, som faktisk er grundig, og at gerningsmændene bliver fanget og dømt. I bogen skriver jeg, at »med indsigt og viden kommer tryghed og ro«, og det tror jeg virkelig på. Når borgerne får indblik i politiets arbejde og arbejdsmetoder i alvorlige sager, tror jeg, det giver dem en tryghed, de måske går og mangler til hverdag«, forklarer Jens Møller Jensen.

Brud på navneforbud

Spørgsmålet er dog, om også Jens Møller Jensen er gået for langt i sin iver efter at oplyse om politiets arbejde. Et muligt problem fremgår i kapitlet om terrorsagen i 2015, hvor Jens Møller Jensen gengiver sin efterforskning af Omar el-Husseins to angreb i København.

Undervejs videreformidler Jensen oplysninger om en af de varetægtsfængslede i terrorsagen, der aldrig blev tiltalt. Politiken har valgt ikke at bringe oplysningerne i denne artikel, da personen var omfattet af navneforbud og kan identificeres på baggrund af oplysningerne. Jens Møller Jensen mener dog ikke, han er gået for langt.

»Jeg er sikker på, oplysningen er offentlig kendt. Det har stået i masser af medier. Det kan godt være, der er navneforbud, men jeg skriver heller ikke hans navn«, siger Jens Møller Jensen.

Politiken har fremlagt oplysningerne i bogen for professor i strafferet Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet. Han har en anden opfattelse af sagen.

»Når anklagemyndigheden valgte at droppe sagen, må beskyttelsen (navneforbuddet, red.) stadig gælde. Det må formodes, at hensynet til at beskytte den pågældende mod krænkelser, som oprindelig begrundede navneforbuddet, stadig gør sig gældende. Det er i den forbindelse ikke afgørende, at hans identitet tidligere er blevet afdækket i nogle af medierne«, skriver Vestergaard i en mail.

Politiken har også talt med den omtalte persons forsvarsadvokat. Advokat Niels Christian Strauss ønsker ikke at kommentere oplysningerne i bogen, men minder om, at der blev nedlagt navneforbud:

»Det betyder, at man ikke må offentliggøre navnet eller fortælle andre detaljer, der kan identificere min klient. Hvis Jens Møller Jensen har gjort det, vil det være et brud på byrettens kendelse. Hvis det i øvrigt er tilfældet, mener jeg, det er en skærpende omstændighed, at der er tale om en så ung person, som min klient var på det tidspunkt«, siger Strauss.



At holde tæt om PET

I september blev en kriminalassistent fra Vestegnens Politi anmeldt af PET for at have delt fortrolige oplysninger i Nordisk Kriminalreportage i 2016. Det skete, på trods af at betjenten havde fået sin ledelses tilladelse til at skrive artiklen, som omhandlede det forpurrede terrorattentat i 2010 mod JP/Politikens Hus.

Jens Møller Jensen beskriver også terrorefterforskning. Han mener dog ikke, han har afsløret detaljer om PET’s arbejdsmetoder, kapacitet, konkrete operationer eller kilder, som er de oplysninger, efterretningstjenesten værner særligt om.

I terrorsagen fra 2015 nævner du en ejendomsfunktionær fra Mjølnerparken, der er den eneste, der kan hjælpe jer med at se videoovervågningen i området. Omar el-Hussein kendte mange i Mjølnerparken. Hvis de læser bogen, ved de, at han hjalp ...

»Det vidste de også inden«, afbryder Jens Møller Jensen. »De er fuldt bevidste om, hvem der repræsenterer boligselskabet derude og kan hvad«, siger drabschefen.

Du nævner også en taxachauffør, som Omar el-Hussein kørte med, der hjalp jer med at få gerningsmandens mobilnummer. Udsætter du ham for fare?