DSB-personale genoptager arbejdet, men togdriften er stadig ramt Dele af personalet nedlagde arbejdet og gik til fagligt møde.

Personale i DSB nedlagde her til morgen arbejdet og gik til fagligt møde. Det betød aflysninger og forlænget rejsetid for passagererne, der skulle rejse med lyn- og regionaltog, men nu har medarbejderne genoptaget arbejdet, og DSB forventer på den baggrund, at togdriften vil være normal fra klokken 10. S-togene kører, dog med længere rejsetid.

Der var tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt personalet, skriver DSB på sin hjemmeside. DSB og fagforeningen Dansk Jernbaneforbund har de seneste uger forhandlet om en ny arbejdstidsaftale, og i sidste uge meldte forbundet, at parterne stod langt fra hinanden.



DSB opdaterer om situationen på sin hjemmeside. Det var ikke alle medarbejdere i de enkelte faggrupper, som gik til møde, derfor var togtrafikken ikke totalt lammet, men ramt af forsinkelser, ligesom nogle tog holdt stille. Der blev ikke indsat togbusser.

Intercitytog er de tog, som kører på de længere stræk, blandt andet mellem København, Fyn og Jylland, mens regionaltog dækker de mellemlange strækninger som eksempelvis mellem Helsingør og København. IntercityLyn på Sjælland er også ramt.

Et betændt miljø

Dansk Jernbaneforbund opfordrede med det samme sine medlemmer til at »normalisere arbejdet«, som det hed.

Forbundet afviser at stå bag arbejdsnedlæggelsen, men kommunikationschef Simon Bauer oplyser, at forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om en ny arbejdstidsaftale foregår »i et meget betændt miljø med stribevis af udmeldinger fra DSB til personalet, som af mange opfattes som provokationer«.

Striden handler navnlig om lokomotivførere og togføreres indflydelse på deres egen arbejdstid. Hidtil har medarbejderne haft stor indflydelse på, hvordan deres vagter planlægges, men ifølge forbundet ønsker DSB større fleksibilitet i planlægningen, ligesom DSB vil have mere magt til at lægge vagtskemaer og ferier. Et kardinalpunkt er såkaldte »skubbeweekender«. Normalt har medarbejderne ret til fri hver anden weekend, men DSB ønsker at »skubbe« weekenden, så medarbejdere kan have fri fredag-lørdag eller søndag-mandag i stedet for lørdag-søndag.

Forhandlingerne fortsætter fredag.

Det er frustrerende

Anders Helmsøe. Foto: Marie Lagoni

På Hovedbanegården er Anders Helmsøe en af dem, der rammes af arbejdsnedlæggelsen. Han tager til dagligt toget 07.28 til Holbæk sammen med en kollega, men den er blandt de aflyste tog.

»Det er første gang, jeg har oplevet, at alt er aflyst. Det er frustrerende, når man skal hen at passe sit arbejde, men sådan er det jo, når der er overenskomstkonflikt. Det rammer som regel andre mennesker. Vi har ikke andre muligheder for komme frem. Vi har prøvet at skrive til en anden kollega, der måske kører i bil fra København«, siger han til Politiken.

Kristina Lang. Foto: Marie Lagoni

Togforstyrrelsen rammer også Kristina Langs datter, der onsdag morgen skulle af sted 06.52 for at komme til Vildbjerg for at være med i en talentlejr. Datteren og ni andre piger kom ikke af sted med den planlagte afgang og måtte vente en time, inden der kom et tog, som skulle den vej.

»Det er ikke så slemt. Pigerne er heldigvis i godt humør, men man skal gerne måde til tiden, når man skal til landsholdssamling. Vi ved ikke, om det tog, de kom med, standser i Vildbjerg. De må spørge sig frem. Det er friske piger, så jeg tænker, at det skal de nok klare«, fortæller hun.