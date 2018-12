Ny opgørelse kortlægger Danmarks CO2-udslip: Danske skibe i udlandet udleder den største mængde drivhusgasser Inden for for landets grænser er det dog landbrug, der er den største synder. Det er helt tydeligt, at Danmark ikke er på rette vej, hvis vi skal opnå målene i Paris-aftale, mener direktøren i Det Økologiske Råd.

Det er hverken danskernes forkærlighed for kød eller hang til eksotiske rejser, der sviner mest på klimabarometret, men derimod danske containerskibe i udlandet, der blandt andre internationalle transportformer står for 42 procent af vores samlede udledning af drivhusgasser.

Det viser nye tal fra 2017 offentliggjort af Danmarks Statistik.

Det er især brændstof brugt til international transport af danske skibe, der udleder den største mængde drivhusgas - men også fly og lastbiler er blandt de store syndere.

Direktør i miljøorganisationen Det Økologiske Råd Claus Ekman er ikke overrasket over, hvor stor en andel international transport udgør af de udledte drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter.

»Vi har en ret stor shippingsektor i Danmark. Så det er ikke noget nyt. Det har man kunne se i statistikken i årevis«, siger han.

Og det er ikke en udvikling, der er nem at ændre på.

»Det er en sektor, hvor CO 2 -reduktionen er enormt vanskelig, fordi der ikke findes nogle gode alternative teknologier, der kan drive de her skibe fremad uden flydende brændstof«, siger Claus Ekman.

Det danskejede transportgigant Mærsk kom dog med en udmelding onsdag om, at de i 2050 ville være CO 2 neutrale. Det kræver, at der skal udvikles ny teknologi, der erstatter de nuværende løsninger, som er afhængig af olie - og så skal det kunne betales.

Det er klart positivt, at verdens største shippinggruppe går ud med en sådan målsætning, mener Claus Ekman.

»Det er en meget markant udmelding, og vi ser nu noget bevægelse i den sektor, som vi ikke har set før. Men det er klart, at vi stadig har rigtig travlt, og der skal meget til, hvis vi skal opnå målene i Paris-aftalen fra 2015, hvor FN-landene lovede hinanden, at de ville begrænse den globale opvarmning til et godt stykke under 2 grader og stræbe efter 1,5 grad«, siger han.

Landbrug er den store synder inden for landets grænser

Inden for de danske grænser er det landbrug, skovbrug, fiskeri og råstofudvinding, der udleder de største mængder drivhusgasser - hele 16 procent stammer herfra.





Forsyningsvirksomheder følger trop med 13 procent ud af alle de danske økonomiske aktiviteter, der giver drivhusgasudslip. Dernæst følger danske husholdninger med 9 procent, handel og transport eksklusiv international transport med syv procent, industri med syv procent og til sidst øvrige brancher med tre procent.

Det kan lyde voldsomt, men danskernes udslip lægger lige over gennemsnittet i EU. Det vurderes ud fra en international opgørelse for 2014 over udslip per indbygger.

Det er dog en mangelfuld opgørelse, mener direktøren i Det Økologiske Råd.

»Den ser ikke på de drivhusgas-udledninger, der er forbundet med vores forbrug af importerede varer. Hvis opgørelsen havde taget det med, ville grafen have ligget langt højere. Hvis man kigger på import og eksport af varer og vores forbrug, så ligger vi langt højere per indbygger end EU-gennemsnittet«, forklarer Claus Ekman.

Selvom udledning af drivhusgasser er faldende i Danmark, så er begrænsningen af CO 2 ikke god nok, mener han.

»Det er helt tydeligt, at vi ikke er på den rette vej i forhold til at løfte vores del af Paris-aftalen. Så selvom statistikkerne går den rigtige vej, så er det er ikke tilstrækkeligt, hvis vi vil holde den globale opvarmning på 1,5 grad«, siger han.

Hvordan skal Danmark handle, hvis det skal blive bedre?