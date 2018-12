Klaus Bondam: »Vi har kun set begyndelsen på det helvede, det kommer til at være på cykelstierne«

»Jeg har aldrig set så mange svar med så entydig en advarsel. Rigspolitiet, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, erhvervslivet - hele flokken. Det har man siddet overhørigt«.

Mogens Kjærgaard Møller er direktør i Rådet for Sikker Trafik. Organisationen har i mange årtier arbejdet for at få mindsket mængden af færdselsulykker på de danske veje. Med stor succes: Antallet af trafikdræbte er faldet markant. Spritbilisme er ikke så almindeligt. Mange trafikanter forstår udmærket, at de skal være opmærksomme på deres kørsel og ikke mobilen, når de kører af sted.

Derfor forstår de erfarne trafiksikkerhedsforkæmper ikke, at politikerne nu har åbnet for eldrevne skateboards, hoverboards eller til nød el-løbehjul på veje og cykelstier.

»Det er usædvanligt. De eneste, der er positive, er dem, der skal sælge det her legetøj«, mener han.

Ufatteligt! Trods SAMTLIGE myndigheder og organisationers råd bakker stort alle partier op om at lade elektriske skateboards, hoover boards, løbehjul mm køre på gader og stræder fra nytår. Det vil uvægerligt føre til ulykker. Og mest udsatte vil være børnene og de unge. — Mogens Kjærgaard Møl (@mogens_l) December 7, 2018

Han får opbakning af direktør Klaus Bondam fra Cyklistforbundet: »Havde jeg været minister, havde jeg nok tænkt, at der er så stor entydighed i svarene, at jeg ville trykke på pauseknappen og invitere alle aktører ind til en snak om det her. Det har man ikke valgt at gøre. Der må man spørge sig selv, hvorfor det ikke er sket«.

Også brancheorganisationen DTL, der samler de danske vognmænd, undrer sig: »Det er mærkeligt, at der er opbakning til det - set i lyset af, at blandt andre vi, Rådet for Sikker Trafik og cyklisternes organisation advarer mod det. Hvorfor vælger man så politisk at gøre det? Det undrer os, at politikerne ikke reagerer på det her«, siger direktør Erik Østergaard.

Den første virksomhed har meddelt, at man i begyndelsen af det nye år vil stille elløbehjul op rundt om i de københavnske gader, hvor de så kan lejes via en app.

Ulykkesekspert: De tillader legetøj på vejene

Mogens Kjærgaard Møller har reageret skarpt kritiseret beslutningen, som er truffet af transportminister Ole Birk Olsen (LA), der har fået opbakning fra alle partier undtagen Enhedslisten til at tillade de nye køretøjer på cykelstierne. Fremover skal cyklister færdes blandt batteridrevne skateboards, hoverboards og elløbehjul.

»Jeg har fuld forståelse for, at politikerne skal afveje forskellige hensyn og anlægge en mobilitetsbetragtning. Men ingen skal bilde mig ind, at den skal nødvendiggøre hoverboards og skateboards«, siger han.

»Det er vigtigt, at politikere er fremsynede. Deres væsentligste opgave er at styre udviklingen - ikke at lade sig forføre af den. Vi ved, at bløde trafikanter er en udsat gruppe. Og så smækker man det her på. De har smidt alt muligt legetøj ud på vejen. Hvem efterspørger det? Hvorfor i alverden har man taget det hele med?«, spørger han.

»Det er usædvanligt, at en så væsentlig aktør er så kraftig i sin udmelding«, vurderer Rådet for Sikker Trafiks direktør.