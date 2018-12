Nicolai Wammen: »Helt uhørt« at statsminister kalder klimarådets formand for martyr

Først spurgte Mette Frederiksen (S). Så spurgte Uffe Elbæk (Å). Det gjorde ikke sagen bedre. For hver gang blev statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i dagens spørgetime i Folketinget lidt mere træt og lidt mere kort for hovedet.

Hvorfor måtte Klimarådets formand økonom Peter Birch Sørensen ikke fortsætte i en ny periode? Pressede regeringen rådet til kun at arbejde med sager, der ligger i forlængelse af Venstres politik, som Peter Birch Sørensen i sidste uge har sagt i Politiken.

»Der er såmænd ikke så meget at sige i den sag. Men i forhold til alle de råd og nævn og kommisioner vi har, så er der jo en kadence, og man bliver udnævnt for en given periode, og når den periode udløber, så tager regeringens ansættelsesudvalg stilling til, om man skal genudnævnes eller om man skal finde en ny. Der er ikke noget hokus pokus«, forklarede Lars Løkke Rasmussen til Mette Frederiksen, den første ærede spørger.



Uffe Elbæk bad senere statsministeren uddybe med fare for at udløse »vis irritation«.

»Man kan blive usikker på, hvor uafhængigt er klimarådet egentlig? For når man læser interviewet i Politiken fornemmer man, at der har været et markant pres for at bestemme, hvad klimarådet skal fokusere på. I klimaloven står, de er uafhængige og selv vælger opgaver. Er statsministeren enig i, at regeringen ikke skal blande sig i Klimarådets arbejdet?«, spurgte Alternativets leder.

»Er det kun oppositionen, der skal blande sig i klimarådets arbejde her, eller hvordan er det?« Svarede en tydeligt irriteret Lars Løkke Rasmussen.





Fakta Klimarådet Klimarådet leverer forslag til omkostningseffektive klimapolitiske løsninger, der baner vej til et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholder velfærd og udvikling.

Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der er sat i verden, fordi Danmark ligesom resten af EU har en politisk målsætning om at reducere CO2-udslippet med 80-95 % frem mod 2050. Klimarådet rådgiver om, hvordan Danmark på den bedste og billigste måde gennemfører omstillingen til et lavemissionssamfund i 2050. Det vil sige et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer.

Klimarådet bidrager med solide, faglige anbefalinger, der hviler på uafhængige analyser med udgangspunkt i det overordnede mål for 2050. For at nå det mål er det nødvendigt at se på mulighederne for reduktion af drivhusgasser i hele samfundet i løbet af de næste 35 år.

»Vi har et klimaråd, nedsat ved lov, det er uafhængigt og har fuld frihed til at udarbejde de anbefalinger, de har lyst til. Sådan er det. Det skal jo ikke afskære nogen fra at gå i dialog, hverken regeringen eller andre, men det er et uafhængigt råd. Det er så også reguleret, at bestyrelse og formand er udpeget for en periode, og så skal der tages stilling til det igen. Det er der ikke noget underligt i. Hvori består det underlige? Skal vi hver gang vi ansætter en ny efter åremålsansættelse have en diskussion?«, fortsatte han.

»Og jeg kan faktisk ikke forstå, at den pågældende økonom – som jeg i øvrigt har stor respekt for, og som jeg håber, at regeringen også får lejlighed til at bruge i forhold til andre opgaver, der skal løses – sådan forsøger at lave halvt martyrium ud af det her. Det forstår jeg faktisk ikke. Det forstår jeg ikke«.

Efter statsministerens svar i dagens spørgetime i Folketinget er Nicolai Wammen (S) dybt bekymret over, om Klimarådet vil være uafhængigt fremover. Og så synes han, at Lars Løkke Rasmussen (V) går langt ud over de rammer, en statsminister har, når han kalder sin tidligere ansatte for en selvbestaltet martyr.

»Vi er dybt bekymret for, at statsministeren har prøvet at lukke munden på det uafhængige Klimarådet. Dels ved at blande sig i dets arbejde, dels ved at de facto har fyret formanden Peter Birch Sørensen. At statsministeren udsætter formanden for så voldsom kritik, fordi han åbent og ærligt har kommet med sin kritik. Det mindes jeg ikke at have oplevet før. Det er helt uhørt«.



Men hvad siger du til Lars Løkke Rasmussens argument om, at det jo bare er et udløb af en periode, og at det er naturligt at hyre nye folk?

»Jeg ser det her som en tilståelsessag. Venstres klimaordfører Thomas Danielsen har været ude at sige helt tydeligt, at Venstre ikke har tillid til klimarådet, og at det er derfor, de har gjort, som de har gjort (se Altinget, hvor Danielsen udtaler, at han ikke har tillid til Klimarådet, red.).

»Der er ingen tvivl. Det er et angreb på en formand for et uafhængigt råd. Det er uværdigt. Og det tegner billedet af en klar politisk fyring, fordi formanden havde tilladt sig at være kritisk overfor regeringen uambitiøse klimapolitik«, siger altså Socialdemokratiets politiske ordfører.