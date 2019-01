DMI advarer om »meget farligt vejr«, men vandstanden er faldende på Nordfyn

Klokken 18.00 onsdag aften meldte DMI om »meget farligt vejr« i Det Sydfynske Øhav, de sydøstjyske fjorde og Lillebælt. Der var forhøjet vandstand helt op til 175 centimeter over det normale, og ord for ord lød advarslen sådan her:

»Beskyt dig selv og din ejendom. Kraftig vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring. Offentligheden opfordres til at undgå unødig færdsel i oversvømmelsestruede kystområder samt efterkomme rådgivning fra myndighederne«.

Trods den dramatiske advarsel har skaderne rundt om i landet tilsyneladende ikke været omfattende, og lidt efter klokken 19 var der mere smult vande end stiv kuling over stemmeføringen hos operativ chef i Beredskabsstyrelsen Lars Høg Schou.

»Vandstanden er faldende ved Nordfyn. Når vi taler om Sønderjylland, har vi stadig nogle i gang nede ved Broager og Aabenraa, men de folk, jeg har ude at pumpe i Kolding og Haderslev, er færdige. På Fyn har vi nogle ude med pumper og mobile dæmninger ved Faaborg, Assens og Nyborg«, sagde Lars Høg Schou.

Også på Sjælland var der styr på det.

»Vi er indsat de steder, hvor vi er blevet bedt om at træde til, men vi har stadig mandskab og materiel til rådighed. Vi er også afsluttet oppe i Roskilde og i Holbæk. Der er kun materiel tilbage, som vi skal afhente i morgen«.

Spørgsmål om stormflod andre steder afgøres torsdag

Onsdag afgjorde Stormrådet, at der har været stormflod på den fynske nordkyst på kyststrækningen fra Bogense til Kerteminde, inklusive Odense Fjord. Rådet oplyste, at det i løbet af torsdagen afgøres, om der har været stormflod andre steder i landet.

Sådan defineres stormflod Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormflod i Danmark.

Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand.

Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning.

Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstrem høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Stormrådet afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et bestemt tidspunkt. Det sker i samarbejde med DMI og Kystdirektoratet.

Stormrådet har ni medlemmer. Det består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.

Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.

Bor man i et område berørt af stormflod, har man to måneder til at anmelde skaderne. Kilde: Stormrådet. Vis mere

Sekretariatschef i Stormrådet Mogens Hansen forklarede til Ritzau, at erklæringen fra Stormrådet udarbejdes på baggrund af vurderinger fra Kystdirektoratet.

»Det, der er på færde længere nede, regner vi med topper her i aften. Og så vil vi sikkert have vurderingerne fra (Kystdirektoratet, red.) i morgen tidlig, så vi kan have en vurdering i morgen formiddag med, hvad mere der kommer med«, oplyste han.

Afgørelsen om stormflod betyder, at skaderamte i området på Fyn har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.