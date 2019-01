Børn i 1. klasse kalder hinanden bøsse og lort

»Hvilke ord har I hørt nogen sige til jer eller andre her i klassen eller i frikvarteret«, spurgte Bettina Schmidt eleverne fredag morgen. Derefter begyndte hun at skrive ordene med hvidt kridt på den grønne tavle.

»Hej, din lille fucking lorteidiot«.

»Din fucking bøsse«.

»Dø i et hul, din lille luder«.

Det var blot nogle af de ord, der fyldte klasseværelset og tavlen.

Bettina Schmidt tog et billede af tavlen med et udsnit af børnenes mangfoldige ordforråd, lagde det op på Facebook og spurgte, hvilket klassetrin man troede, der var tale om.

Hun er skolepædagog på en skole, der ligger i Ballerup. De fleste timer har hun i den 1.-klasse, hvor ordene blev skrevet på tavlen. En helt almindelig og velfungerende klasse ud fra hendes vurdering. Det var en henvendelse fra en forælder, som var bekymret for børnenes sprog, der fik hende til at tage emnet op i en af de timer, hun har alene med klassen.

»Jeg blev overrasket over, at der er nogen, som går og kalder hinanden ’Hitler’ og ’luder’. ’Fuck’ og ’fucking’ er ord, som de fleste voksne også kommer til at sige nogle gange, men decideret at kalde nogen for ’din lille bøsse’, det, synes jeg, var ret voldsomt i en 1.-klasse«, siger Bettina Schmidt.

Inden hun tog kridtet og skrev sværmen af bandeord, blev der afholdt en hemmelig afstemning om, hvor vidt tonen i klassen var for hård. Alle eleverne lagde panden mod bordet, og 13 ud af 17 elever markerede med hånden i vejret, at tonen var for hård. Og så tog de en snak om, hvad det er for nogle ord, de går og siger til hinanden.

»Jeg tror slet ikke, de er klar over, hvad det vil sige at være bøsse eller luder eller blive at kaldt ’Hitler’. Hvor får de de ord fra? Hvordan ved de, at Hitler er et skældsord?«, siger Bettina Schmidt.

Hun spurgte også børnene, hvordan det føltes, når nogen for eksempel kaldte dem en fucking luder. Flere af dem svarede, at de fik ondt i maven, og nogle af dem, der er gode til at formulere sig, fortalte, at det godt kunne få dem til at føle sig usikre og tvivle på, om andre kunne lide dem.

Ikke usædvanligt sprog

Når det kommer til børns ivrige brug af bandeord, er 1.-klassen på skolen i Ballerup ikke enestående, fortæller Jeanette Sjøberg, der er formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

»Jeg tror, mange lærere vil kunne nikke genkendende til, at der bliver brugt et sprog, som ikke er særlig hensigtsmæssigt, og som kan være barskt på forskellig vis«, siger Jeanette Sjøberg.

Hun vurderer, at der er sket en udvikling gennem de seneste 10-15 år, hvor elevernes sprog er blevet voldsommere, og at en af de generelle årsager er, at skolerne i dag skal rumme mange flere inklusionsbørn end tidligere.

»Noget af det, vi hører om hele inklusionsopgaven, er, at det har medført nogle elever, som dels kan have en anden sprogbrug. Og dels kan nogle af de elever, der er udadreagerende både i forhold til andre elever og lærere, også godt have et sprog, der kan virke truende«, siger Jeanette Sjøberg.

Og ifølge hende er der nok at tage fat i for skolerne, som må drøfte, hvad der er acceptabel sprogbrug, og hvad der er uacceptabel sprogbrug, så det ikke eskalerer.

»Man kan altid diskutere, om det er noget, de har med hjemmefra, eller om det er noget, de har hørt andre børn sige på skolen; det ved vi ikke. Men det er stadig en fælles opgave, og skolen må også tage den på sig og få gjort det, der skal til med hensyn til sprogbrug«, siger Jeanette Sjøberg.

På skolen i Ballerup er ledelsen opmærksom på børnenes sprogbrug, som er en del af mobbepolitikken. Og hvis en lærer eller pædagog hører et barn tale grimt, får barnet at vide, at det ikke er i orden at tale sådan. De er dog ikke så bekymrede, da det er en del af børns sprogudvikling at bruge bandeord.