Ungt asylpar går i retten om ulovlig Støjberg-ordre

Syrisk forældrepar kræver 50.000 kroner for at være blevet tvangsadskilt efter indgreb mod barnebrude.

Hvis man skal dømme ud fra Rimaz Alkayal og Alnour Alwans smil til hinanden i Københavns Byret, fejler deres kærlighed intet. Det unge syriske par var kommet hele vejen fra Hedensted for at forklare sig i en sag, der for snart 2 år siden vakte stor politisk debat.

Ægteparret kræver i alt 50.000 kroner i godtgørelse fra Udlændingestyrelsen, fordi de i 2016 blev skilt fra hinanden gennem flere måneder, da hun var 17 år og højgravid, og han var 26 år. Det skete med henvisning til en instruks fra udlændingeminister Inger Støjberg (V), som ombudsmanden har kendt ulovlig og »særdeles kritisabel«.

Efter en ophedet værdidebat om såkaldte barnebrude beordrede ministeren sine embedsmænd til at adskille alle asylpar uden en konkret vurdering, hvis den ene af parterne var under 18 år. Instruksen skulle beskytte pigerne og forhindre tvangsægteskaber.

Under mandagens afhøring i byretten betonede den nu 20-årige Rimaz Alkayl i gul hættetrøje og med sort tørklæde, at der aldrig har været tale om tvang. Parret mødte hinanden i 2014 i Tyrkiet, hvor de blev religiøst viet efter accept fra hendes familie. Siden rejste de videre gennem Grækenland og til Danmark, som de fra tilfældige havde hørt skulle være beboet af verdens lykkeligste folk.

Efter først at have boet sammen nogen tid på et asylcenter i Danmark kom i 2016 Inger Støjbergs omstridte instruks om tvangsadskillelse, der omfattede Rimaz Alkayal og Alnour Alwan og i alt 34 unge asylpar. Det fik først parret til at gå under jorden, og samtidig fik de hjælp til at klage til Folketingets ombudsmand, som siden kendte beslutningen om adskillelse med tvang for ulovlig.

Med hvilken lov?

Pludselig havde personalet på asylcentret i Fredericia meddelt, at parret ikke længere kunne bo sammen og ville blive flyttet til hver sit center – om nødvendigt med politiets hjælp.

Sagen havde høj politisk prioritet, og asylcentret blev konstant ringet op af Udlændingestyrelsen, fortalte en tidligere socialkoordinator i byretten. Hun var ikke i tvivl om, at parrets følelser for hinanden »kom fra hjertet« baseret på hendes erfaringer gennem mange år.

»Jeg glemmer det aldrig. Det var et chok og et traume for mig, for han er alt for mig – min mand og min ven«, forklarede Rimaz Alkayal gennem en arabisk tolk.

Efterfølgende forklarede hendes 9 år ældre mand fra den krigsramte syriske by Homs, at deres drøm brød sammen for en periode, da udlændingemyndighederne tvang dem fra hinanden. De glædede sig til at være sammen og blive forældre, og Alnour Alwan prøvede at udfordre beslutningen ved at spørge til lovgrundlaget.

Han fandt det dybt kritisabelt, at man i Danmark uden videre kunne skille par uden en individuel vurdering. Hvis parret ikke kunne være sammen, foretrak de at rejse tilbage til Tyrkiet.

På spørgsmålet fra Udlændingestyrelsens advokat, kammeradvokaten, om de havde fortrudt flugten til Danmark, svarede Alnour Alwan gennem en tolk:

»Nej, selvfølgelig ikke. Vores søn bor her også, og han snakker dansk«.

Det syriske par har fået opholdstilladelse i Danmark og bor i en lille by uden for Horsens, hvor Alnour Alwan snart skal arbejde i et supermarked ejet af en syrer. Han har desuden været på en skole for sosu-assistenter, fortalte han. Hans unge kone, Rimaz Alkayal, er på et jobcenter og fejer gader, mens deres søn går i børnehave.

Ifølge deres advokat, Amalie Starch, er det mere principper end penge, der har fået parret til at rejse sag og søge fri proces. Det vil være et plaster på såret med en godtgørelse og anerkendelse af, at myndighedernes behandling var forkert.

Udlændingestyrelsen vil frifindes, men har ikke indkaldt vidner, selv om tre udsendinge var til stede i retten. Sagen fortsætter fredag med procedure, inden der falder dom.