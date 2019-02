DF's kamp mod Nyborg-rektor: Skoler, gymnasier og universiteter advarer mod ny udlændingestramning

Det er dybt bekymrende, at Dansk Folkeparti vil ændre udlændingeloven for at forhindre to somaliske piger i at blive undervist på Nyborg Gymnasium. Det mener en række uddannelses-organisationer. DF kalder det manipulation.

»Det er på tide at sige: Nu stopper det!«, siger Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier.

Det er balladen om Roda og Ruwayda, to 16-årige piger fra Nyborg, gymnasieformanden har fået nok af.

Roda og Ruwayda er de to somaliske piger, som rektoren på Nyborg Gymnasium insisterer på at blive ved med at undervise, selv om de og deres familie har fået inddraget en midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

Rektor Henrik Stokholm overtræder ikke loven ved at lade de to piger fortsætte deres 10. klasse-undervisning på gymnasiet. Det har både undervisningsministeren og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderet.

Og så er der kun én ting at gøre, vurderer på den anden side Dansk Folkeparti: Man må lave loven om.

Det er »direkte kontraproduktivt«, mener DF’s udlændingeordfører Martin Henriksen, »når private aktører og ledere inden for det offentlige gør, hvad det passer dem, fordi det er muligt at finde huller i loven«.

Men det er simpelthen for langt ude at bruge sagen fra Nyborg til at foreslå endnu en stramning af udlændingeloven, mener ikke bare Birgitte Vedersø, men også formændene for de øvrige organisationer, der repræsenterer gymnasielærere, folkeskolelærere, skoleledere og universiteter.

»Rektoren på Nyborg Gymnasium gør bare det, grundloven siger, man skal: Han giver børn uddannelse. Der er tale om helt almindelig medmenneskelighed«, siger Birgitte Vedersø.

»Vi er helt derude, hvor vi skal se på børns hudfarve, når vi lover dem skolegang«.

Trusler og ukvemsord

Den somaliske familie Abdisalan Hussein har boet næsten fire år i Nyborg, men Udlændingestyrelsen vil ikke forlænge deres opholdstilladelse, fordi det angiveligt er ufarligt at rejse tilbage til Somalia.

Familien har så søgt asyl til deres seks børn, og forældrene har fået lov at blive i Danmark, mens sagen behandles. Men Nyborg Kommune bad for et par måneder siden rektor Henrik Stokholm om at vise Roda og Ruwayda ud af klasseværelset.

Det krav ignorerede rektor efter at have kastet et blik på Danmarks Riges Grundlov, hvor der står, at »alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen«.

Henrik Stokholms beslutning udløste en byge af angreb; ikke mindst fra Dansk Folkeparti, som helst så ham fyret. Den 39-årige rektor har de seneste uger badet i ukvemsord og trusler på Facebook. Men han har også fået en mængde positive reaktioner.

Roda og Ruwaydas yngre søskende, Raida, Riyan og Abdullahi på 15, 12 og 6 år, er blevet udelukket fra deres folkeskole, men Henrik Stokholm har tilbudt dem lokaler på gymnasiet, hvor de nu bliver undervist af frivillige.

»Jeg tager ikke stilling til, om familien skal have lov at blive i Danmark eller ej«, siger Henrik Stokholm. »Jeg synes bare, at børn skal have lov at gå i skole, uanset om de kommer fra Somalia eller fra Nyborg«.

Gymnasierektoren kan ikke se, hvad det skal være godt for at flytte familien til et udrejsecenter:

»Først er de bange for, hvad der skal ske med dem. Og derefter smadrer man deres netværk«.

Henrik Stokholm er »utrolig glad og rørt« over, at formændene for de fem organisationer drager i felten for ham. Ud over Danske Gymnasier er det Gymnasieskolernes Lærerforening, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Danske Universiteter, der reagerer på udspillet fra Dansk Folkeparti.

»Vi er dybt bekymrede over den retning, sagen har taget«, siger de fem formænd i en fælles udtalelse.

De undergraver udlændingepolitikken

»Det handler jo om retten til at give børn noget meningsfyldt at lave og gøre dem klogere, mens de venter på en afgørelse. Der skelner vi altså ikke mellem hudfarver og oprindelseslande«, uddyber Birgitte Vedersø fra Danske Gymnasier.

»Hvis det her fører til en udlændingestramning, kan jeg ikke genkende det her samfund. Vi retter simpelthen en appel til politikerne om ikke at falde i den fælde«.

Dansk Folkeparti foreslår, at udlændinge ikke længere må søge asyl, hvis de har mistet deres opholdstilladelse i Danmark og står til udvisning. Det skal desuden være lovpligtigt at flytte på udrejsecenter, hvis man har mistet opholdstilladelsen. Og har man først fået nej til ophold, skal det være forbudt at gå i almindelig skole eller gymnasium.

»Hvis ikke vi gør noget, kommer vi til at have en situation, hvor kræfter ude i samfundet målrettet vil gå efter at undergrave den udlændingepolitik, som Dansk Folkeparti står for, og som der er et flertal for på Christiansborg«, siger udlændingeordfører Martin Henriksen med tydelig adresse til de fem organisationer.

Hvordan mener du, man undergraver den danske udlændingepolitik?

»Fordi hvis folk skal sendes hjem, skal de jo ikke bare fortsætte, som om ingenting var sket. Det giver jo ikke nogen mening«, svarer Martin Henriksen.

Hvorfor er det et problem at to piger får undervisning, mens de venter på at deres sag bliver behandlet?

»Sagen er jo behandlet, og de har fået at vide, at de skal rejse ud«.