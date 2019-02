Mindst 20 kvinder fra Danmark har tilsluttet sig islamistiske grupper i Syrien og Irak, og flere af dem har fået børn i krigszonen. Ifølge en terrorforsker giver det falsk tryghed at ignorere deres ønske om at komme hjem.

Sengene stod tomme, da et somalisk forældrepar en junimorgen i 2014 ville vække deres teenagedøtre, så de ikke kom for sent i skole. I ly af natten havde de to 16-årige piger pakket deres danske pas og ejendele og sneget sig ud af huset, inden forældrene vågnede.