Falck spiste sine konkurrenter en efter en

Sagen kort

Falck og monopolet

Konkurrencerådet fastslog 30. januar, at Falck Danmark A/S misbrugte sin dominerende stilling ved at have fastlagt og implementeret en strategi om at ekskludere konkurrenten Bios fra ambulancekørsel i Region Syddanmark.

Bios havde i august 2014 vundet ambulancekørslen i regionen, som Falck havde haft i en lang årrække, men Bios måtte give op, efter at Falck i det skjulte havde formidlet negative historier om Bios til presse og medarbejdere og målrettet påvirket de ambulancereddere, der overvejede job hos BIOS.

Strategien skulle forhindre, at redderne søgte til BIOS. Samlet set gjorde Falcks adfærd det svært for BIOS at rekruttere reddere, fastslog Konkurrenceraadet. Bios endte med at gå konkurs. Falck meddelte i første omgang, at selskabet ville anke afgørelsen, men frafaldt senere.

Falck er nu anmeldt til Bagmandspolitiet med henblik på bødestraf. Samtidig har Bios varslet et erstatningskrav.

