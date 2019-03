TDC's nej til Huawei: »Det er en diplomatisk smart manøvre«

Kina får sværere ved at gøre gengæld, efter at TDC har droppet samarbejdet med kinesiske Huawei uden åbenbar statslig indblanding. Det vurderer eksperter, efter at Ericsson har vundet opgaven om 5G.

Inden længe mødes statsministeren med en delegation fra Kina, når to pandaer flytter ind i Københavns Zoo. Hvis en kinesisk politiker til den tid – måske under den planlagte pandasymfoni – skulle spørge Danmarks regeringschef, »hvad i alverden der er foregået mellem TDC og Huawei«, kan statsministeren smile og benægte alt.

To eksperter i stormagtsdiplomati roser Danmarks håndtering af ’Huawei-krisen’, som foreløbig kulminerede mandag aften, da TDC valgte at droppe syv års samarbejde med den kinesiske telegigant Huawei. I stedet bliver det svenske Ericsson, der får til opgave at udbygge fremtidens 5G-mobilnetværk i Danmark.

På overfladen ligner det en rent kommerciel beslutning. Det er helt bevidst, vurderer Camilla T.N. Sørensen, der forsker i dansk sikkerhedspolitik og forholdet til Kina på Forsvarsakademiet:

»Amerikanerne har presset længe, direkte og åbent på for, at allierede som Danmark ikke skal bruge Huawei-udstyr, af frygt for overvågning, mens Kina oplever det som en hetz. Med TDC’s udmelding slipper regeringen for officielt at skulle vælge side, selv om politiske hensyn utvivlsomt har spillet en stor rolle. Det er en klog strategi, da det i mindre grad ligner et dansk fravalg af Kina som sådan«.

Dele af netværket flytter til Rumænien

Pres fra industrien

Tilbage i januar åbnede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) døren på klem for en lovændring, der ville give staten hjemmel til at udelukke selskaber som Huawei fra at bygge dansk kritisk infrastruktur. Den beslutning slipper regeringen formentlig for at træffe nu, siger lektor Peter Viggo Jakobsen fra Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet:

»Det er en diplomatisk smart manøvre at lade et privat firma træffe afgørelsen. Selvfølgelig bliver forklaringen ikke 100 procent købt fra kinesisk side – de ved godt, at den danske stat har talt med TDC. Men det gør det sværere at placere et entydigt ansvar, hvis kineserne vil reagere«.

Center for Cybersikkerhed og Energiministeriet har ikke svaret på Politikens henvendelser, mens Forsvarsministeriet og TDC ikke vil udtale sig til Politiken om sagen. Til DR siger TDC’s administrerende direktør, Allison Kirkby, at valget af Ericsson er sket af rent forretningsmæssige hensyn. Danske myndigheder har været involveret i sikkerhedsaspekter omkring valget, men det gælder »for alt, hvad vi gør«, siger TDC-direktøren til DR.

Hensynet til forretning og sikkerhed kan dog være to sider af samme mønt. Det vurderer teleanalytiker Torben Rune fra Netplan, som rådgiver private virksomheder om telesektoren. Han oplever, at blandt andet bank- og medicinalindustrien stiller stadig større krav til de teleselskaber, hvor de er storkunder.

»Alene mistanken om, at en kineser lytter med på en fortrolig samtale, kan for nogle selskaber være nok til, at de fravælger TDC. Og i den tænkte situation, at der sker påviselig aflytning bare én gang, vil det skabe en shitstorm, som vil dræne TDC’s kundebase i løbet af et halvt år. Det tør de ikke risikere«, siger Torben Rune.

TDC’s beslutning overrasker ikke Morten Christiansen, CEO for teleselskabet 3 i Skandinavien. 3 indgik i sidste måned en roamingaftale om brug af TDC’s netværk og er dermed en af TDC’s største kunder.

»Når TDC siger, de har valgt Ericsson af rent kommercielle årsager, må det være rigtigt. Men TDC har også en unik størrelse, status og ejerkreds i Danmark med tre pensionskasser i ryggen. Man er ikke interesseret i unødig politisk interesse om sin forretning, som der har været i denne sag«, siger Christiansen.

Trods diplomatisk finesse kan sagen få konsekvenser for Danmarks forhold til Kina. Efter at Australien sidste år nedlagde forbud mod Huawei, blokerede Kina for import af australsk kul til havnebyen Dalian.