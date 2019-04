Christian Friis Bach fyret hos Dansk Flygtningehjælp

Behov for ny ledelsesprofil får Dansk Flygtningehjælp til at fyre generalsekretær Christian Friis Bach.

Christian Friis Bach er blevet fyret som generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp efter 18 måneder på posten.

Den øverste ledelse i organisationen - forretningsudvalget - ser behov for en anden ledelsesprofil.

Det oplyser Dansk Flygtningehjælp i en pressemeddelelse.

Christian Friis Bach har været i spidsen for Dansk Flygtningehjælp siden november 2017. Han stopper dags dato.

»Christian er en visionær og idérig leder, som har sat mange spændende udviklingstiltag i gang. Vilkårene for internationale humanitære organisationer er i disse år under stærkt pres«, siger Agi Csonka, forkvinde for forretningsudvalget.

Om Christian Friis Bach Navn: Christian Friis Bach. Født: 29. april 1966 (52 år). Fødested: Frederiksberg. Søn af: Selvstændig Ellen Birgitte Bach og lektor Erik Bach. Uddannelse: 1992 til 1996: Ph.d. i international økonomi fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. 1986 til 1992: Cand-agro. fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. 1991: Tillægseksamen i journalistik på Danmarks Journalisthøjskole. Karriere: 2017 til 2019: Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. 2014 til 2017: Undergeneralsekretær i FN og leder af UNECE, FN’s Økonomiske Kommission for Europa. 2011 til 2013: Minister for Udviklingsbistand for De Radikale. 2010 til 2011: Administrerende direktør i ViewWorld Aps. 2005 til 2010: International chef i Folkekirkens Nødhjælp. 1999 til 2005: Lektor i international økonomi/udviklingsøkonomi på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Civilstand: Gift med Karin Friis Bach. Parret har tre børn. Fritidsinteresser: Driver i sin fritid et mindre landbrug med køer og heste. Kilder: Dansk Flygtningehjælp og ft.dk. Vis mere

»Det kræver knivskarpe ledelsesmæssige prioriteringer at føre organisationen videre i dette landskab og give medarbejderne de bedst mulige arbejdsbetingelser for at hjælpe flygtninge verden over«, siger hun i pressemeddelelsen.

Christian Friis Bach har ikke ønsket at stille op til interview.

Han skriver dog i et opslag på Facebook, at Dansk Flygtningehjælp gennem de seneste år har haft store udfordringer.

»Fyringen viser, at det ikke er lykkedes«

Udfordringerne har relateret sig til økonomien, et nyt it-system og den politiske udvikling.

»I en sådan proces er det afgørende at få alle til at stå sammen - fra det nye forretningsudvalg til frontlinjemedarbejderne i Yemen og Afghanistan«.

»Fyringen viser, at det ikke er lykkedes. Det er jeg ked af, men jeg ønsker Dansk Flygtningehjælp alt det bedste fremover«, skriver han på Facebook.

Før sin ansættelse hos Dansk Flygtningehjælp var Christian Friis Bach hos FN.

Her var han undergeneralsekretær og leder af Unece, FN’s Økonomiske Kommission for Europa.

Tidligere har han været udviklingsminister i Helle Thorning-Schmidts (S) regering fra 2011 til 2013. Han repræsenterede De Radikale.

Desuden har den landbrugsuddannede Christian Friis Bach tidligere været fem år som international chef i Folkekirkens Nødhjælp.

Christian Friis Bach skriver på Facebook, at han fremover vil bruge mere tid på familien og for alvor forsøge sig som landmand.

HR-direktør i Dansk Flygtningehjælp Mads Egeskov Sørensen er udpeget som fungerende daglig leder.

Der er ikke sat navn på en afløser for Christian Friis Bach.

Ritzau