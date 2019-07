S udsætter forbud mod sprøjtegifte, der mistænkes for at give børn kræft

Socialdemokratiet foreslog i 2018 et øjeblikkeligt forbud mod pesticider, der mistænkes for at give børn leukæmi. Nu haster det ikke for miljøministeren.

For et år siden ønskede Socialdemokratiet hurtigst muligt at forbyde en række sprøjtemidler, der mistænkes for at give børn leukæmi. Nu har partiet overtaget regeringsmagten og har knap så travlt.

Sagen drejer sig om fire pesticider, hvoraf tre bruges i det danske landbrug. De foreløbige resultater af en international undersøgelse pegede i august 2018 på, at sprøjtemidlerne kan være skyld i børneleukæmi.

Det fik Socialdemokratiets daværende miljøordfører Christian Rabjerg Madsen til at gå i alarmberedskab.

»Det her er så alvorlig en mistanke, at der bliver vi nødt til at reagere. Derfor foreslår vi et straksforbud, indtil undersøgelsen foreligger«, sagde Christian Rabjerg Madsen til TV 2.

Den daværende miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) besluttede at vente på det internationale forskerholds endelige resultater og nedsatte samtidig en dansk arbejdsgruppe, der skulle følge op. Det var utilstrækkeligt, lød det fra Socialdemokratiet og andre partier i rød blok.

Nu har det nykronede regeringsparti tilsyneladende skiftet mening.

I et mailsvar til en bekymret borger svarer en embedsmand på vegne af miljøminister Lea Wermelin (S), at ministeren vil vente på den internationale undersøgelse, der endnu ikke er helt færdig.

»Afhængigt af de endelige resultater af undersøgelsen vil alle relevante handlemuligheder blive undersøgt«, skriver embedsmanden.

Den nye tøvende holdning kommer bag på Enhedslistens miljøordfører, Mai Villadsen, der gerne så et straksforbud mod pesticiderne hurtigst muligt.

»Det overrasker mig gevaldigt, hvis ministeren ikke også mener det, for det har jo været Socialdemokratiets politik indtil lige før valget«, siger hun.

Det er imidlertid vanskeligt at finde ud af, om der er overensstemmelse mellem, hvad ministeriet og ministeren mener.

Politiken har kontaktet Lea Wermelin, der er på ferie. Det har derfor kun været muligt at få et skriftligt svar. Her bekræfter ministeren, at hun ikke er ved at indføre et straksforbud nu og her. Hun vil tidligst se på området efter sommeren.

»Jeg har været minister i tre uger, og der er en masse, vi skal tage stilling til«, skriver hun.

I mailsvaret skriver hun dog også, at hun ikke har kendt til henvendelsen fra den bekymrede borger.

»Det har hidtil været normal praksis, at Miljø- og Fødevareministeriet har svaret på borgerhenvendelser på vegne af ministeren, som det er tilfældet i denne sag«, skriver hun.

I svaret til borgeren står der ellers, at miljøministeren har bedt embedsmanden svare på hendes vegne.

Styrelse manede til ro

Beslutningen om ikke at indføre et øjeblikkeligt forbud mod de pesticider, der mistænkes for at give børn leukæmi, er den nye miljøministers tredje kursændring på blot en uge.

Tirsdag kunne Politiken fortælle, at Lea Wermelin lægger op til uændret praksis over for brugen af et insektmiddel, der er forbudt i EU, fordi det er særdeles skadeligt for bier. Før valget kritiserede Socialdemokratiet ellers den tidligere regering for at give landbruget dispensation til at bruge stoffet.

Sidste torsdag vakte det opsigt, da ministeren aflyste en indhegning af vilde ulve, som Socialdemokratiet selv havde foreslået sidste år.