Betjente slår alarm: Udviste udlændinge kan komme tilbage på grund af manglende tolke

Allerede før en ny tolkeordning blev indført i Rigspolitiet lød der advarsler. Nu giver ordningen problemer, så politiet i Københavns Lufthavn må sende udviste udlændinge ud af landet uden gyldige indrejseforbud. Det betyder, at de kan rejse ind i landet igen uden at blive retsforfulgt.

Cirka en gang om ugen må politiet i Københavns Lufthavn sende udviste udlændinge ud af landet uden gyldigt indrejseforbud, fordi der ikke kan skaffes tolke til at oversætte forbuddet.

Det fortæller Mogens Knudsen, der er tillidsrepræsentant for politiets ansatte i Københavns Lufthavn.

Radio24syv kunne fredag morgen rapportere, at tolkefirmaet EasyTranslate, som Rigspolitiet har indgået aftale med, ikke formår at stille med det nødvendige antal tolke.

Allerede inden det nye firma blev hyret af Rigspolitiet, lød der kritik af kvaliteten hos EasyTranslate, og flere hundrede tolke skrev under på, at de ikke ville arbejde for firmaet.

I den konkrete sag betyder den manglende tolkning, at udlændinge, som har forbud mod at rejse ind i Danmark eller hele Schengen-området, kan vende tilbage uden at blive retsforfulgt.

Når der bliver udstedt et indrejseforbud, har den pågældende udlænding ret til, at forbuddet bliver forkyndt ved udrejse af en, der taler samme sprog. Det skal sikre, at der ikke sker misforståelser, og at den udviste udlænding har forstået, at de har fået et indrejseforbud.

Hvis det ikke forkyndes af en autoriseret tolk, er det ikke gyldigt, fortæller Mogens Knudsen.

»Der er et problem med, at det nye tolkefirma simpelthen ikke kan skaffe de tolke, der skal til, for at vi kan forkynde indrejseforbud«.

Kan ikke retsforfølges

Juraprofessor emerita Eva Smith fra Københavns Universitet siger til Radio24syv, at Danmark overtræder sine forpligtelser overfor Schengen-landene, når det ikke lykkes at sende udviste udlændinge af sted med et gyldigt indrejseforbud. Hun kalder det vanvittigt, at der mangler velfungerende tolkning.

Hvis en udvist udlænding bliver anholdt af politiet og stillet for en dommer, vil dommeren typisk spørge om indrejseforbuddet er forkyndt og bede om at få udleveret den politirapport, hvor det bekræftes at forbuddet er gyldigt, forklarer Mogens Knudsen.

»Kan sådan en rapport ikke fremlægges, hvor det fremgår, at en autoriseret tolk står inde for, at udlændingen har forstået indrejseforbuddet, kan det ikke håndhæves«, siger Mogens Knudsen.

Ifølge ham er det typisk borgere fra tredjeverdenslande, der opholder sig i Danmark længere tid, end de har visum til, der får sådanne forbud.

»Lad os nu sige, at der har været en person ulovligt i Danmark eller et andet Schengen-land. Så skriver vi en sag og sender den ind til udlændingestyrelsen. De kommer så med en resolution, der ofte betyder, at udlændingen skal udvises af Danmark og af Schengen-området. De får typisk et indrejseforbud på to år«, forklarer Mogens Knudsen.

Klager ofte

Tolkefirmet EasyTranslate overtog tolkeopgaven hos politiet 1. april, og siden da er flere retsmøder blevet aflyst og udskudt og politi, anklagere og advokater melder ifølge en aktindsigt, som Radio24syv er i besiddelse af, om dårlig tolkning, lange transporttider og udeblevne tolke.

Ifølge Mogens Knudsen klager politiet i Københavns Lufthavn ofte over den manglende tolkning til et internt klagesystem for medarbejdere, men Rigspolitiet skriver i en mail til Radio24syv, at de kun har modtaget fire klager fra Københavns Politi ud af 1.731 siden 1. april da EasyTranslate fik opgaven.

Men den udlægning er Mogens Knudsen ikke enig i:

»Det kan vi ikke genkende. Vi har et internt klagesystem, men hvordan de klager bliver sendt videre, ved jeg ikke. De strander tilsyneladende et sted«, siger han og understreger, at hans kritik ikke retter sig mod Københavns Politi, men mod den aftale som Rigspolitiet har indgået med EasyTranslate.

Til det skriver Rigspolitiet i en mail til Politiken:

»Det er blevet indskærpet flere gange fra Rigspolitiets side, at alle klager over EasyTranslates tolkeløsninger skal sendes via EasyTranslates klagemodul. Men hvis der fortsat er tvivl omkring dette, skal vi se på, om det er noget, der skal kommunikeres anderledes«.