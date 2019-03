Sprogofficer: De gode tolke forsvinder på mandag

Rigspolitiet må se sig tvunget til at gøre sine arbejdsgange billigere. Men det får store konsekvenser for de mennesker, der her brug for en tolk.

Du har nok aldrig personligt haft brug for den helt særlige ydelse, som jeg af og til leverer.

Måske har du haft professionelt brug for den, når du har siddet over for mig, mens jeg leverer den til fordel for en anklaget udlænding og ikke mindst den danske retsstat. Jeg er nemlig tolk, optaget på Rigspolitiets sagnomspundne tolkeliste, der som en dårlig aprilsnar bliver annulleret 1. april 2019.

Rigspolitiet er nemlig det seneste skud på stammen af institutioner, der har måttet se sig tvunget til at ændre en arbejdsgang og gøre den mere effektiv.

Rigspolitiet har sendt samtlige tolkninger i udbud, og naturligvis har det billigste tilbud vundet. Ind på scenen træder det lille tolkefirma EasyTranslate, der har vundet udbuddet. Der har været stor utilfredshed med firmaet fra de kommuner, der før har været tvunget til at anvende dets tolke.

I skrivende stund er planen, at EasyTranslate som et ekstra led kiler sig ind mellem tolkebruger og tolk. Hvor en betjent tidligere kunne ringe direkte til en tolk via tolkelisten, skal det nu gå gennem EasyTranslate. Dette fordyrende mellemled kan kun gøre det billigere for rekvirenten ved at skrue ned for tolkens timeløn, så det er oplægget. Og her er der nok nogle, der har gjort regning uden vært.

For EasyTranslate kan kun opfylde kontrakten, hvis de kan stille med kvalificerede tolke efter 1. april, og i den forbindelse har jeg været vidne til noget ganske smukt, nemlig hvordan tolkene fra Rigspolitiets tolkeliste har organiseret sig og i solidaritet nægtet at lade sig komme i stald hos EasyTranslate eller endda takke ja til tolkeopgaver efter 1. april.

En masse forskellige mennesker med en masse forskellige baggrunde har fundet sammen. Vi har det til fælles, at vi alle har en forkærlighed for sprog og for det at tolke som et håndværk. Og så en stærk aversion mod at sidde tilbage som sorteper, når new public management-bølgen skyller sit vraggods ind over Danmark endnu en gang.

Det bliver spændende at se, om den danske retsstat bryder sammen efter 1. april. Det gør den sandsynligvis ikke. Men jeg håber, at dommere, anklagere, advokater, politibetjente og andre fagfolk, der i kraft af deres embede ofte har behov for at anvende tolke, vil tage bladet fra munden og rette kritik ad deres respektive kommandoveje, når de formentlig ikke kan få tolke nok til at løse deres opgaver.

Det er i den grad mangel på rettidig omhu at sælge skindet, førend bjørnen er skudt. Og det er lige præcis, hvad EasyTranslate har gjort

Det er en fortærsket floskel, at et samfund skal bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste.

Og der findes givetvis et betragteligt antal mennesker, der mener, at det at tilbyde en tolk i sig selv er en overvurderet luksus. Folk må da lære at tale dansk! Og ja, det må de. Men i mødet med det for lægmand ikke ukomplicerede og ofte svært tilgængelige juridiske sprogbrug ’tolker’ advokaterne på en måde også, når de omformulerer Karnov til letforståeligt dansk. Er det også en overflødig luksus?

Personligt har jeg ikke så meget på spil, da jeg kun tolker en gang eller to om måneden, og min primære motivation for at gøre det er ikke at tjene penge, men derimod at holde mit sprog skarpt. På den måde er jeg ikke et unikum.