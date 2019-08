Overblik: Her er Venstres turbulente august Den politiske sæson er begyndt noget rodet i Venstre, hvor både Løkke og Kristian Jensen er kommet under pres.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen annoncerede søndag aften, at han ønsker at fortsætte som leder af partiet.

Meldingen kom efter en turbulent måned, hvor formandskabet har været diskuteret heftigt - ikke mindst internt i partiet.

Her er et overblik over Venstres brogede august:

8. august: Berlingske bringer et interview med næstformand Kristian Jensen, der siger, at Venstre bør droppe tanken om at danne en SV-regering.

Den idé stod Løkke bag i valgkampen for at holde yderfløjene fra magten.

9. august: I forbindelse med Venstres sommergruppemøde udtaler partiets nestor Claus Hjort Frederiksen, at Kristian Jensen bør gå af som næstformand.

Løkke og Kristian Jensen slår fast, at det delte formandskab i Venstre står fast. Begge vil stille op til genvalg på deres respektive poster på partiets landsmøde til november, siger de.

11. august: Claus Hjort Frederiksen skriver på Facebook, at det delte formandskab er fortid.

12. august: Til TV Midtvest siger Kristian Jensen, at formandskabet er uændret.

15. august: Claus Hjort Frederiksen skriver på Facebook, at der ikke længere er behov for ændringer i Venstres ledelse. Det er han kommet frem til efter et møde i Venstres forretningsudvalg, hvor emnet blev drøftet.

I en intern mail til partimedlemmerne skriver Løkke, at 'den seneste uge har ikke været god for os'. Og han tilføjer:

»Der har været alt for meget fnidder og medietumult i forbindelse med folketingsgruppens konstituering og det efterfølgende sommergruppemøde.

»Det skal vi nu have lagt bag os!

18. august: Løkke siger i interview til avisen Danmark, at han selv kunne have gjort mere for at undgå krisen i Venstre.

»Jeg tog for let på det hen over sommeren, siger Løkke.

I et interview med Deadline på DR2 siger Løkke, at formandskabet i Venstre er en myte.

»Det er jo en kendt sag, at vi havde en krise i partiet for snart mange år siden, i 2014, som jo endte med, at vi ikke foretog nogle ændringer.

»Jeg er formand, og Kristian er næstformand. Jeg introducerede selv sådan lidt improviseret: Vi udgør Venstres formandskab, siger Løkke.

20. august: Fire medlemmer af Venstre står frem med navn i Jyllands-Posten og kræver Løkke afsat som formand og Kristian Jensen afsat som næstformand.

Bent Jørgensen, byrådsmedlem for Venstre i Roskilde Kommune, og Kåre Ghisler Fuglsbjerg, næstformand for Venstre Roskilde Midt, skriver en kronik om det.

Svend Møller Sørensen, medlem af Venstres hovedbestyrelse og kommuneforeningsformand i Skanderborg, og Mette Marie Thomsen, kommuneforeningsformand i Holstebro og ligeledes medlem af hovedbestyrelsen, er også citeret i avisen.

25. august: Lars Løkke Rasmussen annoncerer, at han vil fortsætte som formand for Venstre, og at han ønsker at fremrykke partiets landsmøde, så det afholdes inden Folketingets åbning i oktober.

