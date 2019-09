Borgmestre og politisk flertal vil fjerne turistbusser fra København

Borgmestrene fra Enhedslisten og Alternativet vil have turistbusserne ud af Indre By i København. Nu er forslaget blevet vedtaget til videre behandling af Borgerrepræsentationen.

Når turister skal på sightseeing i det indre København i fremtiden, så kommer de til at kigge langt efter turistbussen.

Hvert fald hvis det står til et politisk flertal i Københavns Borgerrepræsentation med borgmestrene Ninna Hedeager Olsen (EL) og Franciska Rosenkilde (Å) i spidsen.

Borgmestrene mener begge, at hverdagslivet i Indre By er presset som aldrig før af turistbusser og de såkaldte Hop on Hop off-dobbeltdækkere, som både forurener, støjer og skaber trafikkaos - især ved området omkring Toldbodgade.

»Vi har mange gode kollektive alternativer. Vi har også lyst til at lære de turister, der kommer, hvordan man kan leve mere bæredygtigt. Og det er blandt andet ikke at blive transporteret rundt i dieselbusser«, siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde til TV 2 Lorry.

Sidste uge fremsatte hun og Ninna Hedeager Olsen et medlemsforslag i Københavns Borgerrepræsentation, som skal nedbringe antallet af busser i Indre By samt på Vesterbro og Østerbro.

På mødet blev det vedtaget at gå videre med planerne. Forslaget pålægger kommunen sammen med turisterhvervene at finde løsninger, så antallet af turistbusser i Indre By begrænses og at der findes alternative transportformer.

»København er jo en grøn by og verdens bedste cykel by. Vi er optaget af at lære turisterne i København, at vi går og cykler. Vi har en udmærket kollektiv trafik, så der er masser af grønne alternativer til de forurenende turistbusser«, siger Franciska Rosenkilde.

Farvel og tak fra Hop on Hop off busser

Hvis intentionen med markant færre turistbusser i Indre By bliver realiseret, vil hele forretningsidéen med Hop on Hop off busserne forsvinde.

»Hvis forslaget lyder, at der ikke må køre busser i et bælte fra Vesterbro, Østerbro og Indre By, så siger vi farvel og tak til vores medarbejdere, og så lukker vi forretningen«, siger Mads V. Olesen, administrerende direktør i Stromma Danmark, som arrangerer sightseeingture og udflugter for turister.

Mads Olesen er dog åben for at finde nye løsninger og vil gerne drøfte det med politikerne. Han har 18 dobbeltdækkerbusser, som fragter turister rundt i København.

I alt er der cirka 30 busser. En bus koster 1,5 millioner kroner, når den kører på diesel, men hele seks millioner hvis man vil have en tilsvarende bus som kører på strøm.

»Som sikkerheden er lige nu for vores fremtid i København, vil det være uansvarligt at investere i el-busser. Vores ramme er to år frem i tiden. Hvis for eksempel Movia investerer i el-busser, får de en ramme på 10-12 år. Vi kan ikke forrente en investering på 100 millioner på to år, så vi bliver nødt til at have nogle rammer, hvor det også giver mening, og vi kan få forretningen til at hænge sammen«, siger Mads V. Olesen til TV 2 Lorry.

Københavns kommune vil inden juli næste år have udarbejdet forslag til, hvordan mængden af turistbusser i Indre By kan begrænses. Og hvis det står til Franciska Rosenkilde skal det munde ud i en kraftig reduktion af turistbusser.

»De kan godt indstille sig på at gå med ind i nogle løsningsmodeller, hvor dieselbusserne ikke er den primære måde at transportere turisterne rundt på. Det her handler først og fremmest om en politisk beslutning, om at vi vil en anden form for turisme i Indre By, end den vi ser lige nu«, siger borgmesteren.

Wonderful Copenhagen bakker op om at undersøge forskellige modeller, men understreger vigtigheden af, at modellerne udarbejdes i tæt samarbejde med turist- og transporterhvervene. Det er så det forvaltningerne i Københavns Kommune nu skal i gang med.

»Jeg synes, vi har drøftet problemerne i lang tid på et usagligt grundlag. Hvis det her kan medføre, at vi får en fælles forståelse af problemerne og løsningerne, så er jeg positiv over for det«, siger Mads V. Olesen til TV 2 Lorry.

Ritzau