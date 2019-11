Direktør i Københavns Lufthavn: »Der kan være sket fejl«

Københavns Lufthavn diskuterer med sig selv, om al flytrafik skulle have været indstillet, eller om det var nok at lukke ned for enkelte baner, efter at løsrevet glas og metal på en start- og landingsbane i september beskadigede hjulet på et fly. Dagen forinden var der fundet løsrevet armatur fra banelys på en anden bane.

I et fortroligt udkast til en rapport, som Politiken er i besiddelse af uddrag fra, konkluderer lufthavnens egne sikkerhedseksperter, at ingen i Københavns Lufthavn traf beslutning om at indstille flytrafikken, fordi der manglede klare procedurer til at håndtere situationen.

Politiken kan nu fortælle, at manden, som kunne have truffet den beslutning, er flyvepladschef og driftsdirektør Kristian Durhuus. I sin egenskab af flyvepladschef har Kristian Durhuus således ansvaret for, at flytrafikken indstilles, hvis sikkerhedssituationen kræver det.

Netop det, mener lufthavnens egne sikkerhedseksperter ifølge uddraget, var tilfældet, efter et fly 15. september 2019 påkørte et løstrevet lysarmatur på en start- og landingsbane i lufthavnen. Det var fjerde gang på et år, at armaturer blev konstateret løsrevet på flere forskellige baner.

Kristian Durhuus siger, at ledelsen i lufthavnen traf den korrekte beslutning, da man istedet for at indstille al flytrafik lukkede den pågældende bane midlertidigt samt kontrollerede dens lysarmaturer.

Ministerium hørte om sagen fra Politiken

Kristian Durhuus afviser via lufthavnens presseafdeling at lade sig interviewe om blandt andet hans ansvar i sagen. I stedet har han sendt et skrifteligt svar, hvori han blandt andet skriver:

»Der kan være sket fejl – det er vores opgave at finde frem til det, hvis det er tilfældet. Men vi kan slå fast, at der er reageret med en række vigtige tiltag: Der har eksempelvis været banelukninger, baneinspektioner og kontroller efterfølgende, som samlet set har gjort, at det er fundet det forsvarligt at fortsætte driften«, skriver Kristian Durhuus.

Trafikstyrelsen forventer en endelig rapport fra Københavns Lufthavn i den kommende måned. Styrelsen varsler dog allerede nu, at den ved kommende tilsyn med Københavns Lufthavn vil have særlig fokus på hændelser med løse genstande på start- og landingsbanerne. Desuden vil fokus være på de interne procedurer i forbindelse med hændelserne.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil afvente Trafikstyrelsens vurdering i sagen, før han selv involverer sig.

»Jeg tager luftfartssikkerheden meget alvorligt, og derfor afventer jeg nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens behandling og vurdering af sagen, da de er den ansvarlige myndighed for luftfartssikkerhed i Danmark. Jeg forventer, at styrelsen sikrer, at flysikkerheden altid er en førsteprioritet«, skriver han i et svar til Politiken.

Ministeriet oplyser desuden, at departementet første gang hørte om sagen ved Politikens henvendelse.

Kæmpe økonomisk tab at indstille flytrafikken

Flere partier, herunder Venstre og Radikale Venstre mener, at sagen er så alvorlig, at transportministeren må undersøge sagen og hurtigst muligt forklare over for Folketinget, hvad der er sket.

Hans Christian Stigaard, som selv var flyvepladschef og underdirektør i Københavns Lufthavn fra 1994 til 2004 forklarer, at selvom flyvepladschefen har det formelle ansvar og skal rapportere til Trafikstyrelsen, så vil flyvepladschefen oftest konsultere den administrerende direktør, når det skal besluttes, om flytrafikken skal indstilles eller ej.

»Man skal huske, at der også er kommercielle hensyn at tage i sådan en sag. Det vil sætte voldsomme dønninger i flytrafikken, forsinke flere tusinde passagere og give et stort økonomisk tab, hvis man vælger at indstille flytrafikken«, siger Hans Christian Stigaard.