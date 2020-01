Flere kommuner opgiver firma bag klimaprojekt med lerkomfurer i Kenya

Automatisk oplæsning Beta

En stribe kommuner har de seneste år betalt tusinder af kroner for at kunne kalde deres hjemmesider CO 2 -neutrale. Men nu dropper flere af kommunerne aftalen med virksomheden IngenCO2.dk, som har solgt klimakompensationen.​​​​

Det sker, efter at Politiken søndag kunne fortælle, at indbyggere i flere kenyanske landsbyer stort set ikke har brugt de CO 2 -besparende lerkomfurer, som udgør en hjørnesten i klimakompensationen fra Ingenco2.dk.

»Vi har købt en form for aflad i en anden del af verden. Når vi gør det, så skal vi være sikre på, at vi rent faktisk får en reduktion af CO 2 -udledningen. Der må vi sige, at jeres artikler sår alvorlig tvivl om, hvorvidt det faktisk også er det, der er sket«, siger Steen Christiansen (S), som er borgmester i Albertslund Kommune.

Ingenco2.dk fungerer som en abonnementsordning, hvor mindst 9 kommuner og over 2.500 andre kunder betaler for at klimaneutralisere deres hjemmesider. Det sker ved, at Ingenco2.dk køber såkaldte klimakreditter fra projekter, som skal reducere CO 2 -udledningen i lande som Kenya og Zimbabwe. Albertslund Kommune har betalt i alt cirka 24.000 kroner til Ingenco2.dk siden 2012.

​

Også Sønderborg og Hillerød opsiger nu aftalen.

»Der er sået tvivl om nytten af IngenCO2, og for os er det vigtigt, at CO 2 -belastningen bliver mindre. Det kan vi nå ved andre midler, som vi selv har kontrol over«, siger Hillerød-borgmester Kirsten Jensen (S).​​​​

Andre kommuner som Lyngby-Taarbæk og Fredensborg efterspørger nu en garanti og mere dokumentation fra Ingenco2.dk, for at kommunerne fortsat kan stemple deres hjemmesider som klimaneutrale.

​

Kreditterne fra det kenyanske komfurprojekt er certificeret af Gold Standard, som længe har været en af de mest anerkendte standarder på markedet. Ingenco2.dk fastholder, at deres kunder fortsat kan kalde deres hjemmesider CO 2 -neutrale, da firmaet mener, at det har overkompenseret ved at købe flere kreditter, end det var nødvendigt.

Om kundernes beslutning om at trække sig svarer Ingenco2.dk’s direktør, Erik Sommer:

»Når pressen rykker hurtigt, kan det være svært at følge med«, skriver han i en kommentar og tilføjer, at selskabet har fået »mange positive og interesserede tilkendegivelser fra deltagere«.

Af en mail, som Ingenco2.dk har udsendt til bekymrede kunder, fremgår det dog, at firmaet nu har bedt om en redegørelse fra Gold Standard.

​

De kommuner, der nu opsiger samarbejdet med Ingenco2.dk, er alle blandt de 71 kommuner, som Danmarks Naturfredningsforening har klassificeret som ’klimakommuner’. I Albertslund vil de nu i fremtiden fokusere på at nedbringe deres eget CO 2 -udslip, siger borgmester Steen Christiansen.