Per Schultz Jørgensen arbejdede for at få afskaffet revselsesretten. Nu ser han en bekymrende udvikling i underretningssager

Da revselsesretten blev afskaffet, var sigtet ikke at kriminalisere forældre, der kom til at ruske deres børn, men at ændre den opdragelsespraksis, og det er lykkedes. Men ifølge en af lovens fædre, professor Per Schultz Jørgensen, »er det gået grassat, når en tilfældig bemærkning i en klasse fra en velfungerende dreng fører til, at læreren underretter kommunen uden at inddrage forældrene«.