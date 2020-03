Selv personer uden symptomer på covid-19 kan blive tvunget til at lade sig undersøge

Automatisk oplæsning

Selv personer, der ikke udviser et eneste symptom på covid-19, kan få påbud om at lade sig undersøge, indlægge på et hospital og isolere i en egnet facilitet, anvist af politikerne i deres region. Det gælder eksempelvis, hvis vedkommende har opholdt sig i et område i ind- eller udlandet, hvor sygdommen er udbredt.

Det følger af de ændringer af epidemiloven, som Folketinget vedtog 12. marts efter en hastebehandling, hvor det viser sig, at konkretiseringen af loven er mere vidtgående, end det hidtil har været fremme.

Påbud kan gives, hvis det er »nødvendigt for at forebygge spredning af coronavirus/covid-19«.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der er konstateret smittet med coronavirus, eller som formodes at kunne være smittet at lade sig undersøge, indlægge og isolere.

Påbud kan gives til folk, som allerede er diagnosticeret. Men loven åbner for, at påbud også kan gives til personer, som formodes at være smittet med coronavirus.

Skema til at angive mistanke om smitte

Det kunne ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed for eksempel være, hvis man udviser tegn på symptomer med coronavirus/covid-19, haft haft ophold i et område i ind- eller udland, hvor sygdommen er udbredt, eller man har haft kontakt med en person, som har været i et sådant område eller har haft kontakt med en person, som er smittet.

Det vil altså sige, at hvis du har givet et kram til en coronasmittet, kan du blive tvangsundersøgt. Hvis du kommer hjem fra for eksempel Spanien i morgen, kan du blive tvangsundersøgt. Hvis du har tør hoste, kan du blive tvangsundersøgt.

Desuden er der nu også konkret åbnet for, at folk kan angive andre ved mistanke om smitte.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på sin hjemmeside oploadet et skema, som man kan udfylde og via sin E-boks sende til styrelsen med oplysninger om en person, hvis man kender til en smittet person, som opfører sig uhensigtsmæssigt. Altså som eksempelvis render rundt og hoster tæt på andre. Man kan også angive, hvis man blot har mistanke om, at personen, hvis adfærd man er bekymret for, er smittet.

Ministeren får en meget stor hammer

Lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet Kent Kristensen forklarer, at ministeren med bekendtgørelsen udnytter de tvangsmuligheder, loven giver for at gribe ind overfor personer, der er enten smittede eller formodet smittet.

Styrelsen læner sig i deres information op af loven og bekendtgørelsen. De taler henholdsvis om, at der kan bruges tvang overfor personer der ’antages’ eller ’formodes’ at være smittet.

»Men det er med udmøntningen, at vi kan se, hvor vidtgående de nye regler er, og det er jo ret indgribende regler, som giver hjemmel til, at politiet kan sættes ind også overfor folk, som ikke er diagnosticeret, hvis de ikke efterlever myndighedernes påbud om eksempelvis isolation eller behandling«, forklarer han.

Kent Kristensen forklarer, at reglerne skal ses i forhold til de tiltag, der er gjort for at inddæmme smitten.

»Med nedlukning af de samfundsmæssige institutioner, detailhandel og erhverv i et hidtil uset omfang, giver det mening, at myndighederne får mulighed for at sætte magt bag, hvis folk ikke respekterer tiltagene«, siger han og tilføjer, at langt de fleste jo nok vil følge myndighedernes påbud.

Men derudover er der det principielle. Den gamle epidemilov gav ministeren mulighed for at bruge tvang ved dødelige sygdomme som sars og ebola, såkaldte liste A-sygdomme.

Den nye lov, som blev vedtaget 12. marts, giver ministeren mulighed for at bruge tvang også ved sygdomme, som er langt mindre dødelige, for eksempel en influenza som covid-19. De kaldes i fagsproget liste B-sygdomme.