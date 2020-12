Kirke i Thy fik 25 smittetilfælde: »Jeg vil ikke holde gudstjeneste«

Første søndag i advent blev traditionen tro markeret med gudstjeneste i Pinsekirken i Thisted.

Lige siden marts har kirken været meget observant på at overholde de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har udsendt i forbindelse med afholdelse af religiøse tjenester. Af flere omgange har Pinsekirken besluttet at lukke helt ned, fordi kirken ikke vil udsætte sine gæster for smittefare.

Men sundhedsmyndighedernes reviderede retningslinjer gjorde, at man første søndag i advent ikke så noget problem i at åbne kirken for gudstjeneste.