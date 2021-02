Danmark kan ikke holde øje med fly i Grønlands luftrum

Danmark kan hverken militærteknisk eller økonomisk overvåge Grønlands luftrum og sikre, at fremmede fly, der måtte udfordre rigsfællesskabets suverænitet, vil blive opdaget.

Det står klart, efter at partierne bag forsvarsforliget præsenterede en arktisk pakke til 1,5 milliarder kroner. Trods et amerikansk pres for at få Danmark til at forsøge at sikre dansk suverænitetshåndhævelse i det grønlandske luftrum indeholder forliget ikke investeringer i den gigantiske opgave.

Derimod kommer der styr på det færøske luftrum, forklarede forsvarsminister Trine Bramsen (S) ved præsentationen af forliget.

»Sikkerheden i Arktis og Nordatlanten er udfordret. Det skyldes klimaforandringerne, som åbner for nye sejlruter samt de interesser, der er på spil for stormagterne. Derfor skal vi styrke overvågningen og løfte vores ansvar i området«, sagde Trine Bramsen ved præsentationen af pakken på Kastellet i København.

Hun understregede samtidig, at aftalen er »et stort løft« til det civile beredskab i Nordatlanten og ved Grønland, og sagde: »Der ligger en klar militærfaglig rådgivning bag forliget. Rådgivningen har peget på overvågning og kommunikation – ikke oprustning i traditionel forstand«.