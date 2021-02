Chefer i Københavns Lufthavn begravede alvorlig trussel mod sikkerhed for passagerne

Københavns Lufthavn gav offentligheden, myndigheder og Folketinget én version af sandheden, mens lufthavnens egne sikkerhedseksperter havde en anden og langt mere alvorlig vurdering.

Politiken er kommet i besiddelse af en række fortrolige dokumenter, som blev udarbejdet i lufthavnen i forbindelse med det mest alvorlige sikkerhedsbrud i lufthavnen i nyere tid: sagen om de løsrevne og smadrede banelys på start- og landingsbaner i Københavns Lufthavn.

Af dokumenterne fremgår det, at lufthavnens flysikkerhedseksperter i 5-7 dage i september 2019 kraftigt opfordrede lufthavnen til at standse al flytrafik, fordi løsrevne banelys på banerne kunne resultere i alvorlige ulykker med passagerfly i høj fart. Men lufthavnens ledelse - fra hændelsesudredernes egen chef til den flyvepladsansvarlige direktør - overhørte advarslerne og lukkede aldrig flyvepladsen.

Tværtimod forsikrede Københavns Lufthavn Trafikstyrelsen om, at det »hele tiden har været sikkert og forsvarligt fortsat at afvikle trafik fra lufthavnen i hele forløbet«, som det hed i et brev til styrelsen.

Den melding gik videre til Folketingets Transportudvalg. Folketinget fik dermed ikke at vide, at lufthavnens egne eksperter var lodret uenige og stod fast på, at passagerers liv blev bragt i fare.