Lone Simonsen om usikre modeller, der bestemmer vores fremtid: »Hvad skulle man ellers gøre? Det er det bedste bud, vi har«

De seneste uger har der været voksende kritik af eksperternes grundlag for den »forsigtige« genåbning af Danmark. Mistilliden til modellerne kulminerede tirsdag med, at de blå partier trak sig fra forhandlingerne om genåbningen, fordi regeringen ikke ville gå længere end eksperterne anbefaler.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, understregede, at han ikke har lukket ørerne for eksperternes anbefalinger.

»Jeg tillader mig bare at stille spørgsmålstegn ved, at der skulle være meget farligere at gå i butikker over 5.000 kvadratmeter, og jeg tillader mig at sige, at når det handler om vores børns trivsel, sundhed og uddannelse, så er verden mere og andet end corona«, sagde han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) erkendte på onsdagens pressemøde, at »beregninger, som dem vi baserer os på, altid vil være behæftet med stor usikkerhed«.

Formodningen blandt de blå partier er, at eksperterne overvurderer, hvor meget åbningen vil øge smittespredningen, blandt andet fordi modellerne ikke tager højde for, at foråret er på vej.