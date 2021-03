Bøder på 3.000-12.000 kroner for at ignorere coronapas

På tirsdag indføres krav om coronapas, når frisører og andre liberale serviceerhverv kan genåbne. Og hvis den erhvervsdrivende bliver taget i ikke at efterleve reglerne, vil det i førstegangstilfælde koste 3.000 kroner for små erhvervsdrivende, 6.000 kroner for mellemstore virksomheder og 12.000 kroner for store virksomheder, oplyser Justitsministeriet til Politiken.

»Det er hensigten, at der vil blive fastsat regler om, at undladelse af at efterkomme reglerne om coronapasset vil kunne straffes med bøde. Det vil således som udgangspunkt være strafbart for en virksomhed ikke at påse, at kunder mv. kan fremvise et gyldigt coronapas, i lokaler og lokaliteter omfattet af kravet, ligesom det vil være strafbart for den pågældende virksomhed ikke at bortvise personer, der ikke overholder kravet om fremvisning af coronapas«, skriver Justitsministeriet i et svar til Politiken og tilføjer, at bødeniveauerne følger af forarbejderne til epidemiloven.