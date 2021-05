Odd Fellow: Tidligere logebrødre opretter hjemmeside med kritik af hemmelig orden

Flere hundrede medlemmer i den hemmelige Odd Fellow Ordenen er de seneste år enten blevet ekskluderet eller er gået i protest mod ordenens øverste leder, storsire Erling Stenholdt Poulsen. De mener, at han kvæler al kritisk diskussion i ordenen og udrenser kritiske logemedlemmer med et langt liv i ordenen.

»Jeg meldte mig ind, fordi det var et etisk samfund med et humanitært sigte. Men siden den nuværende leder trådte til i 2011, er det blevet et stadig mere lov og orden-samfund i stedet for et etisk samfund«, siger Poul Schlichting, som efter knap 30 år i Odd Fellow blev ekskluderet for et halvt år siden.

Sammen med andre kritikere har han nu oprettet en offentlig hjemmeside – www.ioof.nu – med interne dokumenter og fortrolige nyheder fra den hemmelige orden.

Hjemmesiden er en åben krigserklæring mod hele ordenens grundtanke om fortrolighed og lukkethed over for omverdenen. Men Poul Schlichting føler sig ikke længere bundet af sit tavshedsløfte, fordi han mener, at ordenen har svigtet sine løfter over for ham.