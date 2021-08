100 christianitter er klar til et opgør med Christianias verdenskendte hashmarked

»Christianias hashmarked er ude af kontrol og har været det længe«.

Sådan lyder det i et oplæg til et Fællesmøde om hashmarkedet på Christiania i dagens nummer af Fristadens ugentlige avis ’Ugespejl’.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det er en gruppe på omkring 100 christianitter, der under overskriften ’Nok er Nok’, har indkaldt til møde, og målet er klart.

De ønsker et opgør med hashmarkedet i Fristaden, som efter deres mening er ’løbet løbsk’. Én af de christianitter, der står bag initiativet, er Klaus Naver. Ifølge ham er bandernes adfærd på Christiania ikke længere forenelig med Fristadens værdier.

»Vi ønsker ikke hashmarkedet på Christiania mere. Vi har ikke noget imod hashhandlen som sådan, men vi har noget imod den personfarlige kriminalitet, der følger med«, siger han til TV 2 Lorry.

Udmeldingen kommer efter, at en 22-årig christianit blev dræbt af skud ved en af de interimistiske hashboder ved Pusher Street 3. juli.

Hos Københavns Politi glæder man sig over christianitternes udmelding.

»Den utryghedsskabende hashhandel på Christiania har været kimen til meget uro og meget vold, så det imødeser vi med ro, og håber det kan lade sig gøre«, lyder det fra Tommy Laursen, der er leder af Christianiaindsatsen hos Københavns Politi.

Det er ikke første gang, at christianitterne forsøger at sætte en stopper for den omfattende hashhandel. I 2016 rømmede christianitter Pusher Street, efter at en betjent blev skudt i hovedet på Christiania.

Få måneder senere vendte hashhandlen dog tilbage igen. Men denne gang er der grund til at tro, at det bliver anderledes, fortæller Klaus Naver:

»Nu har jeg selv boet på Christiania i 28 år, og jeg har aldrig tidligere oplevet så markant en udmelding fra så stor en del af christianitterne, der står frem med navn og siger det her«.

»Det er min overbevisning, at der kommer til at ske nogle skelsættende ting nu«.

Hvordan christianitterne konkret vil få hashhandlen ud af Fristaden står dog hen i det uvisse.

»Det har vi ikke en løsning på, men det er stort skridt, at så mange Christianitter siger stop. Vi skal starte et sted«, lyder det fra Klaus Naver.

Fællesmødet finder sted søndag 15. august.

Ritzau