Enhedslisten: Jeg forstår ikke, hvordan Mette Frederiksen kan have udnævnt sig selv som børnenes statsminister og ikke har mere travlt

Fodslæbende, nølende og langsom.

Sådan beskrev Enhedslistens Mai Villadsen regeringen, da den politiske sæson på Christiansborg i dag blev indledt med partiets sommergruppemøde i Landstingssalen. Her raslede den politiske ordfører med sablen og sagde, at der venter »et skæbneefterår« for regeringen.

Partiet har truet regeringen med et mistillidsvotum og dermed at udløse et folketingsvalg, hvis ikke der bliver lavet en aftale om sociale ydelser, der vil få flere børn ud af fattigdom i Danmark. Samtidig kræver Enhedslisten, at en sådan aftale ikke må laves uden om Enhedslisten med blå stemmer. Et krav, som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tidligere har afvist.