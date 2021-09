Ny måling: Danskerne har mest tillid til Søren Pape Poulsen, mens statsministeren tager noget af et dyk

For anden gang i streg befinder Søren Pape Poulsen (C) sig helt i top, når der måles på troværdigheden blandt lederne for de politiske partier på Christiansborg.

I en ny Megafon-måling er de medvirkende blevet bedt om at lave en prioriteret rækkefølge over de tre partiledere, de findes mest troværdige. Her svarer 53 procent af de 2.013 repræsentativt adspurgte, at de ser Det Konservative Folkepartis leder som den mest troværdige partileder. I oktober 2020 sendte Megafon samme spørgsmål ud. Her endte Søren Pape også på en førsteplads med 49 procent.