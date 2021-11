Regeringen vil have mundbind tilbage i tog og detailhandel

Udvidet krav om brug af mundbind og fremvisning af coronapas er hovedpunkterne på det pressemøde, hvor regeringen netop har præsenteret de anbefalinger om tiltag i forhold til covid-19 smitten, som det rådgivende organ, Epidemikommissionen, har foreslået.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har kommissionen indstillet, at der genindføres mundbind i kollektiv transport, taxaer, færger, fly, i detailhandel, supermarkeder, basarer, arkader samt i sundhedssektoren og i kommunale sundhedstilbud.

»Epidemikommissionen kommer med indstillinger om tiltag først og fremmest for at få has på smitten og for at holde indlæggelsestallene nede«, siger Magnus Heunicke.

»Regeringen følger indstillingen fra kommissionen, og eksperterne, og vi vil i morgen søge opbakning i Folketingets Epidemiudvalg«, siger han.

Epidemikommissionen anbefaler også udvidelse af brug af coronapas på alle statslige arbejdspladser, på videregående uddannelser, på ungdomsuddannelser, og i liberale erhverv som frisører, tatovører og hos besøgende i ældreplejen og botilbud.

Det er en anden epidemi, vi står med nu Magnus Heunicke (S), sundhedsminister

Test får kortere gyldighed

Regeringen ønsker at udvide kravet om coronapas både udendørs og indendørs. Indstillingen er, at der indføres pas ved 100 personer indendørs og 1.000 udendørs. I øjeblikket gælder det ved arrangementer med henholdsvis deltagelse af 200 personer indendørs og 2.000 udendørs.

Regeringen vil også ændre på hvor længe en coronatest skal være gyldig. Det skal nedsættes til 72 timer for PCR-test og 48 timer for lyntest. Det var før henholdsvis 96 og 72 timer.

Begrundelsen er, at befolkningen skal testet hyppigere, siger sundhedsministeren. Vaccinerede vil fortsat have et gyldigt coronapas.

Ifølge Magnus Heunicke skal Folketingets Epidemiudvalg høres i morgen, og er der ikke flertal her imod de foreslåede restriktioner, vil de kunne træde i kraft mandag 29. november.

Det er ærgerligt, at vi skal have mundbind igen, men det er desværre nødvendigt Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

Det er ærgerligt

Pressemødet om coronasituationen bliver holdt i Udenrigsministeriet, hvor ud over sundhedsminister Magnus Heunicke (S), direktør i Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm er til stede.

»Det er en anden epidemi, vi står med nu. Delta-varianten er langt mere smitsom, og det udfordrer os. Derfor er vi nødt til at tage disse værktøjer i brug«, siger Magnus Heunicke.

Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, der sidder i Epidemikommissionen, siger, at Danmark i et stykke tid har været et ret åbent samfund sammenlignet med andre lande.