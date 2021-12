»Vi har set guldet«: Pensioneret geolog vil udvinde guld i sønderjysk grusgrav

Rødekro i Sønderjylland kan måske blive Danmarks svar på det legendariske guldgraverområde Klondike i Canada.

En pensioneret geolog og ejeren af en grusgrav har dannet selskabet Dansk Guld ApS og etablerer nu det første anlæg herhjemme, der kan udvinde guld.

»Vi gør det, fordi vi har konstateret, at der er guld, og fordi vi er nysgerrige på, om det kan svare sig at udvinde det, siger geolog Christian Knudsen.

Guldet stammer fra grundfjeldet i Norge, Sverige og Finland og er bragt hertil med smeltevandet fra den seneste istid.

Der er guld - men ikke meget

Det er beskedne mængder af guld, der er fundet, forklarer geologen, som har arbejdet for Geus - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

»Vi har set guldet. Men præcis hvor meget der er, det ved vi ikke. Der kan være mellem tre og ti milligram guld per ton. Det er meget små tal«.

»Hvis vi siger, at der i gennemsnit er fem milligram guld per ton grus og sand, så skal vi have fat i 200 ton, før vi har et gram guld. Så det er ikke ret meget«, siger Christian Knudsen.

Alligevel har geologen og grusgravejeren mod på at skyde en halv million kroner ind i et pilotprojekt, der bliver det første af slagsen i Danmark.

»Den kedelige nyhed er jo, at guldet er i meget små mængder. Men den gode nyhed er jo, at der er en stor volumen i en grusgrav. Det er to millioner ton råmaterialer, der kører igennem«.

»Spørgsmålet er, om vi så kan fange guldstøvet«, siger Christian Knudsen.

Et andet spørgsmål er, hvad de danske guldgravere kan få for guldet.

»Spørgsmålet er, om vi kan få en merpris for vores guld, fordi det er dansk guld. Det er et restprodukt fra produktion af grus og udvundet på en bæredygtig måde uden brug af en masse energi og kemi, sådan som man gør andre steder i verden«, siger Christian Knudsen.

Han regner med at være klogere om et års tid på, om der er tilstrækkelig mængder guld i grusgraven til en rentabel produktion.

Hvis der er en forretning i det, kan det måske blive starten på noget større.

»Der er ingen tvivl om, at der vil være guld i de fleste grusgrave i Danmark. Men jeg tror, at koncentrationen og guldets egenskaber vil variere«.

»Men det vil da være superspændende, hvis vi kan blive klogere i Rødekro og så drage ud i landet og undersøge variationen i andre danske grusgrave«, siger Christian Knudsen.

