Kom ud at køre med metroen i 150 meters højde

Den blev endeligt vedtaget i 2007, og siden 2009 har byggeriet af Københavns største anlægsprojekt siden Christian 4.'s Christianshavn stået på i hovedstaden.

Nu er de monstrøse grønne vægge væk fra bybilledet, og der er præcis halvandet år til, at den 15,5 kilometer lange bane tages i brug. I juli 2019.

I den anledning har Politiken tegnet Cityringens præcise rute op i Google Earth Pro, så du nu kan flyve turen rundt i byen. Fra 150 meters højde.

Og når vi nu var i gang, har vi faktisk også lavet flyveture over de nuværende M1- og M2-baner samt den kommende M4: Sydhavn-Nordhavn-linje.

Det hele er samlet i videomaskinen herunder. Se din by lidt fra oven. I metrolinjernes spor.

Vælg selv, om du vil dvæle lidt mere ved byen undervejs ved at trykke på 'halvt tempo' i højre hjørne.

Under videoerne kan du læse lidt mere om de kommende metrolinjer og for eksempel se, hvordan de nye stationer kommer til at se ud. Samt læse, hvad vi har gjort for at lave disse videoer.

Etaperne

Den 19. oktober sidste år var det nøjagtig 15 år siden, at københavnerne første gang kunne køre med metro.

Her åbnede M1 og M2 på de første strækninger mellem Nørreport - Vestamager og Nørreport - Lergravsparken.

Året efter, i maj 2003, blev strækningen udvidet til Frederiksberg og endelig til Vanløse i oktober.

I 2007 blev M2 komplet med udvidelsen til lufthavnen.

Efter planen åbner Cityringen i juli 2019. Udvidelsen til Nordhavn og Orientkaj skulle stå klar i starten af 2020, og de fem nye stationer på sydhavnslinjen er planlagt til åbning i midten af 2024.

Derudover er der en udvidelse af nordhavnslinjen på vej med tre nye stationer, men disse er endnu ikke endeligt vedtaget.

I 2016 havde metroen 60,8 millioner pasagerer, og med Cityringens åbning i 2019 og de nye linjer til Nordhavn i 2020 og Sydhavn i 2023 regner Metroselskabet med, at 152 millioner passagerer vil bruge metroen i 2025.

Stationerne

Cityringen består af 17 underjordiske stationer i helt ned til 35 meters dybde.

Allerdybest under Marmorkirken, hvor de to tunneller glider ind under hinanden, og linjerne 'med uret' og 'mod uret' dermed kommer til at ligge i to plan.

Metroselskabet har taget ved lære af det - efter manges mening - lidt for ensartede beton-i-beton-design på de nuværende metrostationer.

Cityringens 17 nye stationer kommer derimod til at få mange forskellige udtryk med udgangspunkt i stationens lokalområde. Som Metroselskabet skriver:

'Idéen er, at de rejsende skal kunne orientere sig i byen, selvom de er under jorden – byen skal simpelthen trækkes med ned i metroen'.

Stationen 'Vibenshus Runddel' på Østerbro bliver for eksempel fuld af farver og striber som en reference til de store folkemængder, der ofte samles i Fælledparken, 'Frederiksberg Allé' bliver grøn med henvisning til den grønne allé, og stationerne på København H, Østerbro og Nørrebro bliver kendetegnet ved en dyb rød farve som en hilsen til DSB og S-togene, som man kan skifte til på disse stationer.

I billedserien herunder kan du se og læse, hvordan Metroselskaber beskriver alle de 17 stationer. Både nede i dybet og oppe i gadeplan.

Vi begynder på Rådhuspladsen.

Cityringens 17 stationer Se billedserie Rådhuspladsen er neonlys i natten, billygter i den våde asfalt og farverige lysaviser på tagene. De fleste færdes der, når dankortene skal rødgløde, festtøjet skal luftes, eller toget skal udskiftes med en bus eller omvendt. Men de færreste bor der. Derfor er det alles plads og ingens plads på samme tid. Rådhuspladsen rummer alt fra aftenstemning og farverigt lys til trafik og transit. Alt det suges med ned under jorden til den nye metrostation, hvor væggene er beklædt med mørkt glas, så lyset reflekteres og giver et levende spil, der i de sene nattetimer leder tankerne hen på en rolig, funklende stjernehimmel. Samtidig er Rådhuspladsen også et inferno af trafik og begivenheder, som glasvæggene vil gengive, når store passagermængder færdes i Metroen. Her vil passagerenes bevægelser og tøjfarver spejles i glasset og give fornemmelse af Rådhuspladsens anden side, nemlig aktivitet, byliv og puls. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Nedgangen til stationen kommer til at ligge over for Strøget, og samtidig bliver der en mindre trappe ud mod H. C. Andersens Boulevard. I den del af Rådhuspladsen, hvor der i dag holder busser, bliver der plantet en større lund af løvtræer, der vil omslutte den cykelsti, der kommer til at krydse pladsen. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Gammel Strand er den ældste del af København og er i dag ikke længere en strand, men en kanal. Kanalen er omringet af gamle huse og pulserende byliv, og stationen kommer til at ligge under kanalen. Væggene bliver beklædt med lyse, hvide keramiske plader. De har både matte og glatte overflader, og når de tilsættes kunstlys, vil der opstå et levende lysspil, der leder tankerne hen på sollys, der glimter i vandoverfladen. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Gammel Strand bliver lukket for gennemkørende trafik. Det betyder, at holdepladsen til turistbusser til kanalrundfarten ikke bliver genetableret. Hovedtrappe og elevatorer er placeret så tæt på Højbro Plads som muligt, hvorfra langt de fleste passagerer til stationen ankommer. Cykelparkeringen bliver etableret tæt på adgangen til stationen langs bolværket. Stationen bliver anlagt uden ovenlys, og pladsen bliver anlagt med en sammenhængende belægning fra facade til bolværk med mulighed for ophold. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Dybt nede under Krinsen kommer en ny metrostation. Her kan tusindvis af passagerer skifte fra Cityringen til en af de to eksisterende metrolinjer. Derfor er farvetemaet genkendelige med grålige nuancer som på de eksisterende stationer – dog ikke som en tro kopi. Væggene er grå, men pladerne er lavet af skiffer, som giver en mere levende overflade. Beklædningen viser, at der er forskel fra den nye station til den gamle, men den viser også, at de to metrolinjer er i familie. De to underjordiske stationer forbindes med en transfertunnel, der gør det let at skifte fra Cityringen til den eksisterende metrolinje. Dermed bliver Kongens Nytorv et knudepunkt – ligesom Christianshavn er det nu – hvor passagererne kan skifte mellem de forskellige linjer. Kongens Nytorv og Frederiksberg Station er de eneste to steder, hvor det bliver muligt at skifte mellem Cityringen og de eksisterende metrolinjer. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Den eksisterende metrotrappe ved Magasin bliver fjernet, og i stedet bygger vi en ny trappe for enden af Strøget. Ved Det Kongelige Teater etablerer vi en bagtrappe, så der er to ind- og udgange til stationen. Når den nye metrostation er færdig, findes der hele fire elevatorer på Kongens Nytorv. På den gamle station er der en elevator i hver ende af stationsrummet, og det vil også være tilfældet på den nye. Efter at byggepladsen på Kongens Nytorv er fjernet, vil cirka 100 lindetræer blive plantet i to rækker i en rotunde omkring Krinsen på Kongens Nytorv. Når Cityringen åbner, bliver Kongens Nytorv en af de tre mest besøgte stationer i Danmark. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Ved Frederiksstaden ligger Marmorkirken, og snart får den sin egen metrostation. Beklædningen på væggene bliver af sandsten i en varm og gylden farve, inspireret af de palæer, der ligger i området, og som er bygget i det samme materiale. Her får passagererne mulighed for dagligt at hilse på deres helt egen blæksprutte. Sandstenen er nemlig også kendetegnet ved at indeholde små fossiler, der er millioner af år gamle - og det kan både være forstenede søpindsvin eller blæksprutter. Stationen vil som den eneste få to perroner, der er placeret over hinanden. Marmorkirken bliver derfor også en af Cityringens dybeste stationer. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Stationen er placeret bag Marmorkirken ud mod Store Kongensgade. Med stationens forplads får området et nyt byrum, hvor man kan slå sig ned og tage en pause. Frederiksstaden og Marmorkirken er kendt for brugen af nordisk granit og kalksandsten. Belægningen på pladsen og omkring kirken bliver derfor en blanding af granit og betonsten, som spiller sammen med bydelens udtryk. Samtidig skabes der sammenhæng til metrostationen, hvis vægge er beklædt med sandsten. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Metrostationen Østerport bliver i en varm og dyb rød farve, der signalerer trafik, transport og transit. Den røde farve går igen på tre af Cityringens metrostationer, hvor der er mulighed for at skifte til S-tog. Det gælder udover Østerport også København H og Nørrebro, ligesom den kommende metrostation ved Nordhavn Station også bliver rød. Den dybe røde farve er derfor en hilsen til S-togene og DSB. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Metrostationen placeres på Oslo Plads parallelt med karéen mellem Kristianiagade og Østbanegade. Parkeringsarealet inddrages til stationsforpladsen, hvor stationselementer som hovedtrappe, elevatorer og ovenlys bliver placeret. Østerport bliver en stor omstigningsstation mellem metro, bus, S-tog og regionaltog. Der vil derfor blive etableret en underjordisk gennemgang fra metrostationen til Østerports øvrige perroner, så man nemt kan skifte mellem de forskellige transportformer. På gadeplan vil der blive plantet træer på stationsforpladsen, som spiller sammen med resten af Dag Hammarskjölds Allé. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Fodboldfans og musikentusiaster i store flokke er ikke et sjældent syn nær Trianglen på Østerbro. Parkens mange arrangementer i både hverdage og weekender trækker jævnligt tusinder af folk til Københavns østlige brokvarter. Men lige så propfyldt og pulserende bydelen til tider er, lige så stille og afdæmpet kan den være på andre tidspunkter. Glasvægge med små striber af spejlrefleks skal reflektere menneskemylderet på stationen. Dermed vil rummet ændre karakter alt efter, hvor mange mennesker der opholder sig der. På travle tidspunkter vil tusindvis af forskellige tøjfarver spejle sig i glasset, og på rolige dage vil væggene fremstå enkle og elegante. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Gruspladsen ved Trianglen er tænkt ind i planerne for metrostationen som foyer eller overgang mellem det trafikerede byrum og den rolige Fælledpark. Under 'Åben Tegnestue'-arrangementerne, hvor lokale borgere kunne komme med ideer til metroforpladserne, var der et udtalt ønske om, at stationen blev anlagt på en måde, så det fortsat vil være muligt at få besøg af cirkus. Det er indarbejdet i planerne for Trianglen, så stationselementerne i gadeplan er trukket ud i siderne af pladsen, så det giver plads til en stor grusplads. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Ud med klunkestilen og de mørke stuer og ind med store vinduer og lysindfald. Det var den moderne arkitekturs drivkraft i begyndelsen af det forrige århundrede. Resultatet er især tydeligt nær den nye metrostation ved Poul Henningsens Plads med det berømte boligbyggeri Øbrohus, der er kendt for sit særlige og gentagende mønster på facaden. Væggene på den nye station vil derfor bestå af store, keramiske plader i forskellige cremefarver, der er sat op i et mønster, inspireret af Øbrohus. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Stationen er placeret i forbindelse med Reersøgade, der bliver lukket for gennemkørende trafik. Hovedtrappen bliver orienteret ud mod Jagtvej. Stationens øvrige elementer på gadeniveau såsom elevatorer, ovenlys og ventilationsriste bliver indpasset i byrummet i samspil med rækker af træer på pladsen. En del af arealet er privatejet, hvor der bliver genskabt private parkeringspladser. Cykelstativerne bliver placeret i forbindelse med cykelforbindelsen i Reersøgade og på et udvidet fortovsareal ud mod Jagtvej. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Vibenshus Runddel ligger lige ved Fælledparken og et stort lyskryds. På nogle tidspunker er der helt roligt i området, og på andre tidspunkter er der et mylder af trafik og store arrangementer i Parken eller Fælledparken. Dén kontrast er trukket med ned i metrostationen. Kigger du ned i stationen fra rulletrappens øverste trin, synes væggene lyse. Men jo dybere rulletrapperne fører dig ned, desto flere farver vil dukke op: Blå, grøn, gul og rød. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Stationen bliver en del af hjørnet af Fælledparken, hvor hovedtrappe, elevatorer og ovenlys indgår i det grønne parkrum. Hovedtrappen bliver orienteret ud mod selve runddelen. Fælledparkens beplantning bliver genskabt ind mod parken og ud mod Jagtvej. Cykelstativerne bliver placeret langs stationen og i forlængelsen af den oprindelige Øster Allé over for klubhuset. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Lys og naturvidenskab går hånd i hånd. Derfor skal der leges med lyset i stationen på Skjolds Plads, der ligger tæt på det nuværende Nørre Campus og den kommende Niels Bohrs Science Park. Vægbeklædningen vil få en sølvfarvet bagside og en gennemsigtig overflade af strukturglas, der lader dagslyset give rummet karakter. Farvenuancerne vil derfor ændre sig alt efter, hvornår på dagen passagererne oplever stationen. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Stationens hovedtrappe, elevatorer og ovenlys bliver placeret på en midterrabat i Haraldsgade. På arealet, hvor Sigurdsgade og Fafnersgade før løb ud i Haraldsgade, bliver der dannet en plads. Her planter vi træer og opsætter bænker, så der opstår et nyt rekreativt opholdssted. Cykelparkeringen vil ske på udvidede fortovsarealer så tæt på hovedtrappen som muligt samt ved bagtrappen. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Nørrebro Station bliver i en varm og dyb rød farve, der signalerer trafik, transport og transit. Den røde farve går igen på tre af Cityringens metrostationer, hvor der er mulighed for at skifte til S-tog. Det gælder København H, Østerport og Nørrebro. Den dybe røde farve er derfor en hilsen til S-togene og DSB. Når Nordhavn Station åbner i begyndelsen af 2020, bliver den også rød. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Metrostationen Nørrebro vil ligge parallelt med højbanen på Folmer Bendtsens Plads, og i fremtiden vil der kun køre busser og cykler i gaden. Hovedtrappe, elevatorer og ovenlys bliver placeret på det udvidede fortovsareal, mens cykelparkering og cykelpassage bliver placeret på den anden side af Højbanen. Det areal, der før fremstod som bagsiden af stationen, bliver en aktiv del af byrummet. Området giver mulighed for mere byliv og plads til ophold, hvilket er ønsket fra mange lokale københavnere i forbindelse med Åben Tegnestue-arrangementerne i 2010. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Københavns gamle arbejderkvarter Nørrebro er kendetegnet ved Assistens Kirkegård og områdets mange teglstensbygninger. Den kommende metrostations vægge bliver beklædt med teglsten, der med sine lysegule sandstensfarver trækker bydelen med ned under jorden og refererer til kirkegårdens stenmonumenter. Teglstenene er håndlavede, lysegule teglsten, hvor teglstensarbejderens håndaftryk træder tydeligt frem – som en markant arbejdersignatur, der passer godt til stationen i det gamle brokvarter. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Forpladsen til metrostationen indgår i den kommende park. Trapper og elevatorer bliver placeret inden for murene, og der kommer kun et enkelt ovenlys, som udformes, så du kan sidde på det. Cykelparkeringen vil blive placeret langs murene. Arealet bliver beplantet, så det indgår naturligt i den øvrige park sammen med graverboligen og med mulighed for ophold i parken. Dette var et gennemgående tema i ideerne fra borgerne på Åben Tegnestue-arrangementerne i 2010. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Sorte, grå og brunlige farvenuancer skal pryde stationen ved Nuuks Plads. Væggene bliver beklædt med teglsten, og de mørke farvenuancer er inspireret af skiffer-facaden på det tidligere Landsarkiv, der ligger ved siden af stationen. Bygningen blev oprindeligt tegnet af den samme arkitekt, der har tegnet Københavns Rådhus. I 1970’erne opførte man imidlertid en moderne tilbygning til Landsarkivet, der er beklædt med mørke skifferplader. Tilbygningen og de rå teglstensbyggerier på Nørrebro har været inspirationskilde til stationen ved Nuuks Plads. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Trærækken mod Jagtvej bliver genskabt, mens arealet mellem stationselementerne og Landsarkivet fortsat holdes fri til lejlighedsvise aktiviteter. På den måde får området optimale muligheder for byliv, og samtidig er det fleksibelt i forhold til de fremtidige planer, der er om at ombygge og indrette boliger i Landsarkivet. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Den lille finurlige diagonale bygning ved Aksel Møllers Have kaldet Byggeriets Hus får snart selskab af en ny metrostation ved siden af sig. Væggene bliver beklædt med teglsten, der er inspireret af overboens bløde café latte-farve. Desuden er nogle af teglstenene glaseret i en skrå vinkel, hvilket også er inspireret af den fiffige form, der karakteriserer Byggeriets Hus og hele pladsens belægning. Den geometri er trukket med ned under jorden. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Stationsforpladsen er placeret ud mod Godthåbsvej. Stationen er placeret i den vestlige side - i skyggesiden - så meget af parkens liv kan bevares med ophold både for borgere og for caféernes udeservering. Der er gjort meget ud af, at parkens flotte geometri bliver opretholdt, så træer og øvrig beplantning og belægning bliver genskabt. Cykelstativerne er placeret så tæt på adgangstrapperne som muligt. Der vil være 130 cykelstativer under jorden og 220 stativer i gadeplan. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Frederiksberg Station og Kongens Nytorv bliver metroknudepunkter, hvor Cityringen og de to gamle metrolinjer krydser hinanden. Væggene på Frederiksberg bliver derfor i samme grålige farve som de eksisterende metrostationer, men ikke en tro kopi. Godt nok er væggene grå, men pladerne er lavet af skiffer, som skal give en lidt mere spillende overflade. Beklædningen skal vise, at der er forskel fra den nye station til de gamle, men den skal også vise, at de to metrolinjer er i familie. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Stationsforpladsen bliver udformet, så den indgår i Frederiksberg Bymidte med den belægning og byinventar, der er kendt på stedet. Holger Tornøes Passage vil være lukket for gennemkørende trafik, og byrummet bliver inddraget i det byliv, der allerede eksisterer ved de gamle stationsbygninger. Der er ligeledes mulighed for at genplante træer i den nordlige ende af passagen. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Lindetræerne langs Frederiksberg Allé lyser hele gaden op i sine stærke grønne farver i foråret og om sommeren. Alléen munder ud i hovedindgangen til Frederiksberg Have - en hel oase af grønne nuancer. Det er altså ikke blot alléen, men alt det grønne, der kendetegner Frederiksberg i almindelighed. Derfor er den nye metrostation beklædt med keramiske plader, alle med forskellige markante grønne nuancer. Pladerne har forskellige overflader, og det vil give et lysspil på væggene. Den grønne farve er med andre ord hovedfortællingen om et grønt kvarter. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

I fremtiden vil du kunne gå direkte fra metrostationen Frederiksberg Allé og op i Madkulturens Hus, hvor der blandt andet vil være boder med streetfood og events. Oven på Madkulturens Hus vil der desuden være boliger i forskellige størrelser. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Forestil dig Enghave Plads nede i Metroen. Hvordan ville det se ud? De fleste bygninger i Københavns brokvarterer er bygget af forskellig teglsten, og på Enghave Plads er de fleste af dem røde – med forskellige farvenuancer vel at mærke. Derfor har man trukket den røde teglsten med ned under jorden til metrostationen. Her beklædes væggene med røde, håndstrøgne teglsten, der vil give stationen et rustikt look. Samtidig hænges de op på større moduler og stålprofiler, hvilket vil give en helt særlig kontrast mellem det præcise, strukturerede og det rustikke, håndlavede. Desuden er stationen overfladenær som på Islands Brygge, og det vil give et godt og naturligt lysindfald. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Stationselementerne er placeret centralt på pladsen. Ved at lukke for gennemkørende trafik på den sydlige del af pladsen bliver der mulighed for ophold af forskellig karakter. Cykelparkeringen er primært placeret ud mod gaden under trærækken og efter en idé fra Åben Tegnestue ligeledes også ved tilkørselsgaderne til stationen. Landskabsarkitekternes største udfordring har her været at udforme et byrum, der skaber muligheder for alle de aktiviteter, som har gjort Enghave Plads til en af de mest elskede byrum på Vesterbro. Der bliver derfor brugt forskellige typer af beplantning også store enkeltstående træer, samt nicher og byinventar for at opnå dette. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

København H bliver i en varm og dyb rød farve, der signalerer trafik, transport og transit. Den røde farve går igen på tre af Cityringens metrostationer, hvor der er mulighed for at skifte til S-tog. Det gælder København H, Østerport og Nørrebro. Den dybe røde farve er derfor en hilsen til S-togene og DSB. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

Stationen er placeret i Stampesgade med hovedtrappen orienteret ud mod Halmtorvet. Elevatorer og ovenlys bliver indpasset i byrummet, som bliver lukket for gennemkørende trafik. Denne trafikløsning var en idé, der fremkom på borgerdialogen Åben Tegnestue. Ideen indebærer, at der bliver skabt mulighed for ophold, og byrummet bliver en naturlig forlængelse af hele strækningen fra Sønder Boulevard og Halmtorvet. Der bliver underjordisk forbindelse mellem Metroen og perronerne på Hovedbanegården. Foto: Tekst & billede: Metroselskabet & Cenario

De fem nye stationer på den kommende Sydhavnslinjen vil se markant anderledes ud end alle andre metrostationer, da der her er hyret fem forskellige kunstnere til at stå for stationernes identitet. Se mere om det i videoen herunder.

Metode

Overflyvningsvideoerne af metrolinjerne er lavet i Google Earth Pro.

Først har vi kopieret linjerne fra københavnerkortet, hvor metrolinjerne er tegnet ret præcist ind, og derefter har vi lagt dem ned over København i Google Earth Pro. Vi har forsøgt at gøre det så præcist som muligt, så du rent faktisk kan se, om metroen kører under din opgang.

Derefter har vi optaget flyveturene, lagt stationer på og bygget videomaskinen i Tumult Hype.

Google Earth Pro samler en masse stykker af de 3D-genererede billeder af verden og limer dem sammen, så man kan lave denne type overflyvninger af byen. Dog er nogle billeder fra 2011, nogle fra 2015 og andre igen fra 2013, så videoerne giver altså ikke et korrekt billede af, hvordan byen ser ud lige nu, men derimod et 'sammenklip' af byen over de seneste år.